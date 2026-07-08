Coinbase Birleşik Krallık'taki en büyük hizmet genişlemesini duyurdu - Son Dakika
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Coinbase Birleşik Krallık'taki en büyük hizmet genişlemesini duyurdu

Coinbase Birleşik Krallık\'taki en büyük hizmet genişlemesini duyurdu
08.07.2026 15:31
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Coinbase, Birleşik Krallık'ta yatırım hizmetleri lisansı aldı. Bu izin, borsanın ülkedeki hizmetlerini spot kripto işlemlerinin ötesine taşıyarak türev ürünler ve hisse senedi alım satımına açmasını sağlıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi'nden (FCA) alınan yetki, kurumsal ve ileri düzey yatırımcılara kriptoya, hisse senetlerine ve emtiaya dayalı sürekli vadeli işlemlere erişim tanıyacak. Bireysel kullanıcılar ise platformda ilk kez hisse senedi alıp satabilecek. Coinbase, iznin pazara girişinden bu yana ülkedeki en büyük ürün genişlemesi olduğunu belirtti.

Şirkete göre bu yetki, kripto ile geleneksel finansal varlıkları tek bir platformda birleştiren "her şey borsası" vizyonu yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Coinbase bu vizyonu, stablecoin ödemeleri, tasarruf, borçlanma, kripto, türev ve hisse senedini tek çatı altında sunan ve ileride tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarını da eklemeyi planlayan bir yapı olarak tanımlıyor. Şirket açıklamasında kriptonun modern finansal sistemin temel mimarisi olduğunu ve geleneksel finans ile dijital finans arasındaki açığın hızla kapandığını savundu. Coinbase'e göre Birleşik Krallık, bu yakınsamanın nasıl göründüğünü kullanıcıların göreceği ilk pazarlardan biri olacak. Yeni yetki, şirketin ülkedeki mevcut elektronik para lisansı ve kripto kaydının yanına ekleniyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA 7 MİLYON KİŞİ KRİPTO SAHİBİ

Coinbase, Birleşik Krallık'a bağlılığını derinleştirmeyi tercih etmesini hükümetin ve FCA'nın dijital finans için ileri görüşlü ve büyüme yanlısı bir çerçeve kurmasına bağladı. Şirketin aktardığı FCA araştırmasına göre ülkede yaklaşık 7 milyon yetişkin kripto varlığı tutuyor. Kripto sahibi olmayan yetişkinlerin dörtte biri ise sektör açık kurallarla işlese daha fazla katılma eğiliminde olduğunu belirtti.

YENİ KRİPTO REJİMİ EKİM 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yetki, Birleşik Krallık'ın yeni kripto rejiminin öncesinde geldi. Başvurular eylülde alınmaya başlanacak, düzenleme ise Ekim 2027'de yürürlüğe girecek. Yeni rejim, kripto ticaret platformları, saklama hizmeti verenler, stablecoin ihraççıları, staking sağlayıcıları ve diğer aracıların FCA yetkisi almasını zorunlu kılacak. FCA konuya ilişkin yorum yapmadı.

Kurumsal ve bireysel yatırımcılara sunulan farklı ürünler, FCA'nın bireysel erişimi düzenleyen kurallarını yansıtıyor. FCA 2021'de, belirli kripto varlıklara dayalı türevlerin ve borsa yatırım senetlerinin (ETN) bireysel tüketicilere satışını, pazarlamasını ve dağıtımını yasaklamıştı. Otorite o tarihten sonra belirli kripto ETN'lerine bireysel erişimi yeniden açtı ve değişiklik 8 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi.

Buna göre bireysel tüketiciler, kripto ETN'lerine yalnızca FCA onaylı ve Birleşik Krallık merkezli tanınmış bir yatırım borsasında işlem görmeleri hâlinde erişebiliyor. Bu erişimde finansal tanıtım kuralları ve tüketici koruma gereklilikleri geçerli oluyor. Ancak FCA, bireysel yatırımcıların kripto türevlerine erişimine yönelik yasağın sürdüğünü belirtti.

Birleşik Krallık, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Coinbase Birleşik Krallık'taki en büyük hizmet genişlemesini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Coinbase Birleşik Krallık'taki en büyük hizmet genişlemesini duyurdu - Son Dakika
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