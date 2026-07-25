Coinbase raporunda Bitcoin için umut veren bir sinyal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Coinbase raporunda Bitcoin için umut veren bir sinyal

Coinbase raporunda Bitcoin için umut veren bir sinyal
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase Institutional ve Glassnode, erken Bitcoin biriktirme sinyallerine rağmen 2026'nın üçüncü çeyreği için nötr bir kripto görünümü belirledi. İki kuruluşa göre iyileşen Bitcoin verileri, daralan likidite, jeopolitik gerilimler ve zayıf borsa yatırım fonu (ETF) talebinden gelen baskıyı henüz aşabilmiş değil.

Zincir üstü faaliyet, kurumsal akışlar, makro koşullar ve varlıklar arası korelasyonları kapsayan 25'ten fazla grafiğe dayanan "Charting Crypto Q3 2026" raporu 24 Temmuz'da yayımlandı. Rapora göre stablecoinler hariç toplam kripto piyasa değeri ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 12 geriledi. Aynı dönemde stablecoin arzı rekor seviyelere ulaştı. Coinbase ve Glassnode bunu, bazı satıcıların kripto piyasasından tümüyle çıkmak yerine dolara bağlı tokenlere geçtiğinin işareti olarak yorumladı.

Bitcoin'in geleneksel varlıklarla ilişkisi de belirgin biçimde değişti. Rapora göre Bitcoin'in S&P 500 ile 90 günlük korelasyonu 2025'in dördüncü çeyreğindeki 0,58 seviyesinden 0,12'ye geriledi, altınla korelasyonu ise 0,57'ye yükseldi. Coinbase Institutional ve Glassnode'a göre bu okumalar, Bitcoin'in bir teknoloji hissesinden çok, faizler ve mevcut likiditeyle yönlenen bir değer saklama aracı gibi işlem gördüğünü düşündürüyor. Araştırmacılar yine de kalıcı bir piyasa dibi ilan etmekten kaçındı.

ZİNCİR ÜSTÜ VERİLER ERKEN BİR DİP SÜRECİNE İŞARET EDİYOR

Coinbase Institutional ve Glassnode'a göre çeşitli Bitcoin göstergeleri, düzeltmenin bir biriktirme aşamasına girmiş olabileceğini gösteriyor. Son üç ayda hareket eden coinlerin oranı çok yıllık diplere yakın seyrediyor, kârda tutulan Bitcoin arzının payı ise istatistiksel alt bandının altına indi. Araştırmacılar, benzer kârlılık seviyelerinin tarihsel olarak dağıtımdan çok biriktirme dönemlerinde görüldüğünü belirtti. Uzun vadeli sahiplerin alımlarına ara vermiş görünmesi ise düşük değerlemeler ile yerleşik yatırımcıların temkinliliği arasında bölünmüş bir tablo bırakıyor. Coinbase kantitatif stratejisti Colin Basco, değerleme sıkışmışken bu tabloyu, halihazırda oluşmuş kalıcı bir dip yerine bir dip sürecinin erken evreleri olarak okuduklarını yazdı.

Spot ETF faaliyeti bir başka temkinli sinyal sundu. Coinbase ve Glassnode, ABD Bitcoin ve Ethereum ETF akışlarının 2026'nın ilk yarısı boyunca negatif kaldığını, fakat çıkış hızının yavaşlamaya başladığını buldu. Rapora göre gevşeyen çıkışlar kurumsal talebin istikrar kazandığına işaret edebilir. Ethereum ise çeyrek sonunda daha zayıf bir zincir üstü konuma girdi ve tam teslimiyet bölgesine dönerek ortalama sahibi zarara soktu. Aynı dönemde spot talep zayıf kalırken kaldıraçlı uzun pozisyonlar arttı. Coinbase Institutional, bu birleşimin türev işlemcilerini önceki döngü diplerinde görülene benzer bir zorunlu kaldıraç azaltma olayına açık bırakabileceği uyarısında bulundu.

FED VE JEOPOLİTİK RİSKLER GÖRÜNÜMÜ NÖTR TUTUYOR

Coinbase Institutional'a göre kalıcı bir kripto toparlanmasının önündeki asıl engel makroekonomik koşullar. Federal Rezerv, haziran toplantısında Başkan Kevin Warsh yönetiminde faizi üst üste dördüncü kez yüzde 3,50 ile 3,75 arasında sabit tuttu. Faizi değiştirmemesine rağmen Fed, 2026 enflasyon tahminini yüzde 3,6'ya yükseltti, büyüme beklentisini düşürdü ve yıl sonu medyan politika faizi öngörüsünü yüzde 3,8'e çıkardı. Coinbase Institutional bu mesajı şahin ve hafif stagflasyonist olarak nitelendirdi. Kuruma göre yüksek faizler ve güçlenen dolar, risk varlıklarına akan likiditeyi kısıtlayabilir.

Jeopolitik tehditler bir başka baskı kaynağı oluşturuyor. Rapor, ABD-İran gerilimindeki yeni tırmanmayı, petrol fiyatlarındaki bir başka yükselişi ve büyük dijital varlık hazine şirketlerinin olası satışlarını çeyreğin düşüş yönlü katalizörleri olarak sıraladı. Bu risklere karşı Coinbase Institutional, kısa süreli yükselişleri satın almak yerine sabrı ve kontrollü pozisyonu önerdi. Kurumun nötr görüşü biriktirmeye alan bırakıyor, fakat tamamlanmış bir piyasa dibinden söz edebilmek için daha güçlü bir fiyat teyidi arıyor. Görünümün iyileşmesi için Coinbase Institutional ve Glassnode, daha güçlü ETF talebi, azalan kaldıraç riski ve Bitcoin'in dirençleri kararlı biçimde aşmasını bekliyor.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Bitcoin, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Coinbase raporunda Bitcoin için umut veren bir sinyal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor
Ruşen Çakır’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
e-Devlet’e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
30 kişi arasından seçildi İşte Türkiye’nin en yakışıklı erkeği 30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu’ndan jet hamle Apar topar toplantıya çağırdı İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı

12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
11:13
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
10:05
ABD’de yangına giden ekipler dehşete düştü Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
09:26
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
09:15
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:50:16. #7.13#
SON DAKİKA: Coinbase raporunda Bitcoin için umut veren bir sinyal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.