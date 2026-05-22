Coinbase yapay zeka ve Çin temalı vadeli işlem kontratlarını listeleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Coinbase yapay zeka ve Çin temalı vadeli işlem kontratlarını listeleyecek

Coinbase yapay zeka ve Çin temalı vadeli işlem kontratlarını listeleyecek
22.05.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase, 8 Haziran'da işleme açılacak yeni perp benzeri hisse senedi endeksi vadeli işlem kontratlarını duyurdu. Tech100 ile Çin, yapay zeka ve ABD ulusal güvenlik temalarındaki dört kontrat, MarketVector endekslerini takip ederek 7/24 erişim sağlayacak.

Duyuruya göre Coinbase, Nasdaq'ta listelenen ilk 100 firmayı takip eden Tech100 (TEK) kontratının yanı sıra yapay zeka, ABD ulusal güvenlik sektörleri ve Çin'e maruziyet sağlayan üç tematik kontratı listeleyecek. Kontratlar 8 Haziran'dan itibaren işleme açılacak.

Kontratlar Coinbase Derivatives üzerinden işlem görecek ve ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) denetiminde olacak. "Perpetual-style" (perp benzeri) ürünler, dayanak endeksi yakından takip etmek için fonlama oranlarını kullanırken yatırımcılara 7/24 erişim sunuyor.

Tematik kontratlar MarketVector'ın mevcut US Listed AI 10, US Listed Defense 10 ve US Listed China 10 endekslerini temel alıyor. Endeksler her bir sektörün en büyük 10 şirketini izleyecek şekilde tasarlandı.

China10 (CHN) kontratı, Nasdaq ve NYSE gibi borsalarda işlem gören Çinli şirketlerin hisselerini temsil eden en büyük veya en likit 10 Amerikan Saklama Makbuzu'nu (ADR) takip edecek. Endeks Alibaba, Baidu ve JD.com gibi isimleri kapsıyor.

MarketVector'ın AI10 endeksi, gelirlerinin en az yüzde 50'sini yapay zeka altyapısı, verisi ve uygulamalarından elde eden işletmeleri takip ediyor. Endekste Nvidia, Microsoft, Amazon, Google'ın ana şirketi Alphabet, Meta, Oracle ve Palantir gibi şirketler yer alıyor.

Endeksler zaman zaman örtüşen şirketler içeriyor. Alibaba hem yapay zeka hem de Çin endeksinde yer alırken Palantir, AI10 ve Defense10 endekslerinin ikisinde birden bulunuyor.

COİNBASE TÜREV İŞ HATTINI MAG7 VE KRİPTO İLE GENİŞLETMİŞTİ

Borsa son bir yılda türev ürün hattını sürekli genişletti. Coinbase, Temmuz 2025'te seçili altcoinler için perp benzeri kripto vadeli işlemlerini devreye aldı. Mart'ta ise Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta ve Tesla gibi "muhteşem 7" (Magnificent Seven) olarak anılan likit hisseler için hisse senedi vadeli işlemlerini başlattı.

Şirket ayrıca aynı yedi hisse senedi ile BlackRock'ın spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerini takip eden "Mag7 + Crypto Equity Index Futures" ürününü de listeledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Coinbase yapay zeka ve Çin temalı vadeli işlem kontratlarını listeleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Arda Turan’a son maçında büyük şok Arda Turan'a son maçında büyük şok
CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:28:58. #7.13#
SON DAKİKA: Coinbase yapay zeka ve Çin temalı vadeli işlem kontratlarını listeleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.