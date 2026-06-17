Coinbase\'den kriptonun ötesinde büyük hamle

Borsa, aktif yatırımcılara yönelik platformu Coinbase Advanced üzerinden genişletilmiş hisse ve ETF işlemlerini tanıttı. Yeni özellik, ABD'deki kullanıcıların başka aracı kurumlardaki mevcut portföylerini doğrudan borsaya aktarmasına olanak tanıyor. Düzenleme, şirketin bu yıl başlattığı ve ilk etapta yaklaşık 6.000 menkul kıymete erişim sunan hisse ve ETF işlem hizmetinin üzerine ekleniyor.

Şirket ayrıca komisyonsuz işlem, TradingView grafik araçları, kesirli hisse ve uygun USDC bakiyelerine yüzde 3,5'e varan ödül sunuyor. Coinbase sözcüsüne göre kullanıcılar, varlıklarını Otomatik Müşteri Hesabı Transfer Servisi (ACATS) üzerinden fiziki olarak platforma taşıyabilecek. Bu sistem, menkul kıymetlerin ve nakdin satılmadan aracı kurumlar arasında hareket etmesini sağlıyor.

COINBASE ROBINHOOD İLE REKABETE GİRİYOR

Genişleme, Coinbase'i Robinhood gibi geleneksel aracı kurumlar ve fintek platformlarıyla daha sert rekabete sokuyor. Kullanıcılar artık hisseleri, ETF'leri ve kripto paraları birden çok hizmet yerine tek bir hesaptan yönetebilecek.

Coinbase'in bugünkü duyurusu, işlem ürünlerinde daha geniş bir genişlemeyi de ortaya koydu. Şirketin planları arasında kripto ve hisse opsiyonları, tematik hisse endeksi sürekli vadeli işlemleri (perpetual futures), halka arz öncesi sürekli sözleşmeler ve genişletilmiş tahmin piyasaları yer alıyor. Coinbase, tokenize hisselerin ABD dışındaki müşterilere gelecek ay sunulacağını belirtti. Bazı özellikler hemen kullanıma girerken diğerleri önümüzdeki aylarda devreye alınacak.

COINBASE KRİPTO GELİRLERİNE BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İSTİYOR

Kriptonun ötesine genişleme, çevrim içi aracılık sektöründe rekabetin kızıştığı ve şirketin geçmişte ağırlıklı olarak dijital varlık piyasalarına bağlı kalan gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye çalıştığı bir döneme denk geldi. Coinbase'in finansal performansı çoğu zaman kripto fiyat döngülerini takip etti. Örneğin şirket, 2024'ün dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. Seçim sonrası yaşanan ralli, o dönemde gelirde yüzde 130 sıçrama sağladı.

Şirket, daha yakın zamanda 2026'nın ilk çeyreğinde sürpriz bir zarar açıkladı. Zayıf kripto fiyatları işlem hacmine yük oldu. Coinbase, hisse başına 1,49 dolar zarar ve 1,41 milyar dolar gelir bildirdi. Bu sonuç, analistlerin hisse başına 27 sent kâr ve 1,52 milyar dolar gelir beklentisinin altında kaldı.

Spot kripto işlemleri Coinbase'in başlıca gelir kaynağı olmayı sürdürse de hisse, ETF ve diğer finansal ürünlere açılması, şirketin dijital varlık piyasalarındaki oynaklığa bağımlılığını azaltabilir.