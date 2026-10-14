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Ethereum'da toparlanmanın önünde ne var?

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Ethereum\'da toparlanmanın önünde ne var?
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Ethereum ETF'lerinde on günlük para çıkışının ardından yeniden giriş görüldü. Fon talebindeki dönüş, son haftalardaki kayıpların küçük bölümünü karşılıyor. Ethereum'da daha güçlü bir toparlanma için kısa vadeli dirençlerin aşılması gerekiyor.

ABD'deki spot Ethereum borsa yatırım fonları, 13 Ekim seansında 24,8 milyon dolar net giriş kaydetti. Farside Investors verilerine göre bu tutarın 16,7 milyon doları Grayscale'in ETH, 8,1 milyon doları Fidelity'nin FETH fonuna geldi. Böylece 29 Eylül'de başlayan kesintisiz çıkış serisi sona erdi.

Önceki on işlem gününde fonlardan toplam 782,8 milyon dolar çekilmişti. Son giriş, bu tutarın yaklaşık yüzde 3,2'sini karşılıyor. Tek günlük pozitif akış, kaybedilen talebin bütünüyle geri döndüğünü göstermiyor.

ETF GİRİŞİ ÖNCEKİ ÇIKIŞLARIN GERİSİNDE KALDI

Çıkışların 542,2 milyon dolarlık bölümü, 9 Ekim'de sona eren haftada gerçekleşti. Ardından 12 Ekim'de 85,4 milyon dolarlık ek çıkış yaşandı. Son seanstaki alımlar bu satışların ardından geldiği için, fon talebinin sonraki günlerde de sürüp sürmeyeceği önem taşıyor.

Fiyatta ise geçen haftaki düşüşle kaybedilen seviyeler henüz geri alınamadı. Ethereum, 2 bin 600 doların altına indikten sonra 2 bin 400 dolar çevresine kadar gerilemişti. Bu bölgeden gelen tepki alımları, daha yukarıdaki dirençlerin sınanmasını sağlayacak güce henüz ulaşmadı.

İLK ENGEL 2 BİN 580 DOLAR BÖLGESİNDE

Piyasa analisti Rony Roy'un teknik değerlendirmesinde, kısa vadeli toparlanma için önce 2 bin 543, ardından 2 bin 580 doların aşılması gerekiyor. Bu seviyelerin geri alınması halinde günlük grafikte yaklaşık 2 bin 618 dolardaki direnç öne çıkıyor.

Roy, dört saatlik grafikte düşüş ivmesinin hafiflediğini belirtiyor. Buna karşılık günlük göstergeler satıcıların üstünlüğünün sürdüğüne işaret ediyor. Kısa vadeli tepkinin kalıcı yükselişe dönüşmesi için fiyatın dirençlerin üzerinde tutunması gerekiyor.

Daha geniş vadede analist Arman Shirinyan, 3 bin dolar senaryosunu önce 2 bin 650 doların geri alınmasına bağlıyor. Ardından 2 bin 775-2 bin 825 dolar aralığının aşılması ve korunması gerektiğini belirtiyor. Bu koşullar sağlanmadan 3 bin dolar, teyit edilmiş bir hedef olarak görülmüyor.

Aşağı yönde Roy'un izlediği 2 bin 449 dolar desteğinin kaybedilmesi, 2 bin 425 ve 2 bin 409 dolar seviyelerinin yeniden sınanması riskini artırabilir. Böylece toparlanmanın gücü, fonlara girişin devamı kadar fiyatın destekleri koruyup dirençleri aşabilmesine de bağlı kalıyor. Yayım sırasında Ethereum yaklaşık 2 bin 476 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaEthereumSon Dakika

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