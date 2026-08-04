FBI ajanı çaldığı kriptoyla kaçış için ChatGPT\'yi kullandı: Listede Türkiye de vardı

İddianameye konu olan isim, FBI genel merkezindeki karşı istihbarat ve casusluk biriminde görev yapan denetleyici özel ajan Patrick Yaroch. Yaroch'un bu birimdeki konumu, ona hırsızlığı mümkün kılan tam da o erişimi sağlıyordu. Yetkililere göre ajan, FBI'ın istihbarat sistemlerini kullanarak hedef aldığı cüzdanların şifre ifadelerine ulaştı ve 2024 sonundan itibaren yaklaşık bir düzine transferle dijital varlıkları kendi hesaplarına aktardı.

Yaroch soruşturmacılara, düşman bir ülkeden birinin kripto parayı kullanmasını engellemek için daha fazlasını yapamadığı için hüsrana kapıldığını söyledi. Ancak plan, ajanın vicdan yükünü taşıyamamasıyla çözüldü. Yaroch temmuz sonunda önce bir Adalet Bakanlığı çalışanına "kripto cüzdanlarıyla ilgili çok kötü kararlar aldığını" itiraf etti, ardından FBI genel merkeziyle bir görüşme ayarladı. Ajan yaptığı işi kendisiyle görüşen federal yetkililere de açıkça anlattı ve işleri berbat ettiğini kabul etti.

EL KONULAN CÜZDANLARDA 925 BİN DOLAR BULUNDU

Federal yetkililer, Yaroch'un evinde yaptıkları aramada çeşitli cüzdan ve hesaplarından 925 bin 426 dolara el koydu. Bu tutar, çaldığı öne sürülen yaklaşık 1 milyon doların yüzde 92,5'ine denk geliyor. Ajanın telefonuna erişen soruşturmacılar, büyük bölümü USDC ve dolardan oluşan yaklaşık 188 bin dolarlık bir Kraken hesabı da buldu. İnceleme ayrıca Yaroch'un daha önce yaklaşık 1 milyon doları Suilend adlı bir platforma aktardığını ortaya koydu. Ajanın bu platformu seçme gerekçesi ise şaşırtıcıydı. Yaroch yetkililere, hizmeti yalnızca logosunun bir su damlası olmasını beğendiği için tercih ettiğini söyledi.

FBI ajanı önce cüzdanların anahtar ifadelerini teslim etti, ancak yaklaşık yarım saat sonra bu onayını geri çekti. Yaroch görevinden çıkarıldı ve tutuklandı. Ajan şimdi çalıntı mal, menkul kıymet ve paraların eyaletler arası taşınması ve teslim alınması dahil federal suçlamalarla karşı karşıya.

KAÇIŞ PLANINI YAPAY ZEKAYA SORDU

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntısı, Yaroch'un telefonundaki ChatGPT konuşmalarından çıktı. Ajan yapay zeka aracına, bir milyon doları en yüksek getiriyle nasıl değerlendirebileceğini ve ABD'den ayrılıp bir Avrupa ülkesine yerleşmek istese ne yapması gerektiğini sordu. İncelemeye göre ChatGPT ona ilk seçenek olarak Portekiz'i önerdi. Yaroch'un araştırdığı ülkeler arasında Yunanistan ve Türkiye de vardı.

Yaroch'un planı yalnızca sözde kalmamıştı. İddianameye göre ajan, 3 Eylül'de Portekiz'e gidip dönecek bir uçak bileti satın almıştı. Yetkililere ise parayı Portekiz'e aktarmayı planlamadığını, artık bu ülkeye giremeyeceğini kabul etmesine karşın eşi ile çocuğunun yine de geziye çıkmasını umduğunu söyledi.

OLAY İSTİHBARAT OPERASYONLARINI TEHLİKEYE ATTI

Yaroch'un çaldığı öne sürülen cüzdanlar, FBI'ın aktif olarak izlediği düşman aktörlere aitti. Bu nedenle hırsızlık yalnızca yozlaşmış bir ajanı zenginleştirmekle kalmadı, sürmekte olan istihbarat operasyonlarını da tehlikeye attı ve hedeflerin cüzdanlarına erişildiğini fark etmesine yol açmış olabilir.

Olayın, el konulan dijital varlıkları yöneten kurumlarda daha güçlü iç denetim çağrılarını artırması bekleniyor. ABD genelinde kolluk kuvvetleri milyarlarca dolarlık el konulmuş kripto parayı yönetiyor ve bu varlıkların saklanma yöntemleri çoğu zaman açık bir blok zincirinin sunduğu şeffaflıktan yoksun kalıyor.