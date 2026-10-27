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Güney Kore kripto vergisi yeniden tartışıyor

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Güney Kore kripto vergisi yeniden tartışıyor
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Güney Kore'de kripto kazançlarına uygulanacak verginin 2029'a ertelenmesi değerlendiriliyor. Tartışmanın merkezinde yurt dışındaki işlemlerin takibi ve ABD ile veri paylaşımındaki takvim farkı bulunuyor. Mevcut yürürlük tarihi ise hâlâ 1 Ocak 2027 olarak belirlenmiş durumda.

Cumhurbaşkanlığı yetkililerine dayandırılan Newsis haberine göre hükümet, kripto vergisinin uygulanmasını yeniden ertelemek için ilgili kurumlarla görüşüyor. Gündemdeki seçenek, başlangıç tarihini iki yıl ileri taşımak. Ancak bu yönde kesinleşmiş bir karar açıklanmış değil.

Düzenleme, kripto varlıkların satışı, takası veya ödünç verilmesinden doğan yıllık kazançları kapsıyor. 2,5 milyon wonluk yıllık indirimin üzerindeki tutara yüzde 20 gelir vergisi ve yüzde 2 yerel vergi olmak üzere toplam yüzde 22 vergi uygulanması planlanıyor.

ABD İLE VERİ PAYLAŞIMINDA 2029 TAKVİMİ

Erteleme tartışmasında Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi öne çıkıyor. CARF olarak bilinen sistem, vergi idarelerinin kripto işlemlerine ilişkin bilgileri ülkeler arasında paylaşmasını amaçlıyor.

Güney Kore'nin CARF çerçevesinde bilgi alışverişine 2027'de, ABD'nin ise 2029'da başlaması bekleniyor. Yetkililerin değerlendirmesine göre aradaki fark, ABD bağlantılı işlemlere ilişkin verilere erişimi güçleştirebilir.

Bu durum, yerli borsalardaki işlemlerle yurt dışı platformlarda yapılan işlemlerin aynı şekilde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği sorusunu doğuruyor. Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, ABD verileri olmadan yurt dışındaki işlemlerin tek tek izlenmesinin gerekeceğine dikkat çekiyor.

RESMÎ TAKVİMDE 1 OCAK 2027 KORUNUYOR

Kripto kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin düzenleme ilk olarak 2020'de kabul edildi. Başlangıç tarihi 2022'den önce 2023'e, ardından 2025'e ve son olarak 2027'ye taşındı. Yeni seçenek kabul edilirse uygulama dördüncü kez ertelenmiş olacak.

Güney Kore Ulusal Vergi İdaresinin güncel bilgilendirme sayfası, Aralık 2024'te yapılan yasa değişikliği uyarınca verginin 1 Ocak 2027'den itibaren gerçekleşen işlemlere uygulanacağını belirtiyor. Kurum, hesaplamada edinim maliyeti ve ilgili giderlerin gelirden düşülmesini, ardından yıllık 2,5 milyon wonluk indirimin uygulanmasını öngörüyor.

Dolayısıyla 2029 tarihi henüz yürürlükteki takvimin yerini almış değil. Erteleme görüşmeleri sürerken resmî sayfadaki başlangıç tarihi 2027 olarak kalıyor.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaGüney KoreSon Dakika

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