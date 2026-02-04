Güney Koreli kripto şirketi CEO'suna piyasa manipülasyonundan 3 yıl hapis - Son Dakika
Kripto Para

Güney Koreli kripto şirketi CEO'suna piyasa manipülasyonundan 3 yıl hapis

04.02.2026 20:42
Güney Kore'de bir kripto varlık yönetimi şirketinin CEO'su, token fiyatlarını manipüle ederek 7,1 milyar won (4,88 milyon dolar) kazanç elde ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Güney Bölge Mahkemesi, Çarşamba günü açıklanan kararında Jong-hwan Lee'yi Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası'nı ihlal etmekten suçlu buldu. Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra 500 milyon won (yaklaşık 344.000 dolar) para cezası ve 846 milyon won (yaklaşık 582.000 dolar) tutarındaki suç gelirinin müsaderesine hükmetti. Lee, duruşma sürecindeki iyi hali nedeniyle tutuklanmadı.

YASANIN İLK İHLALİ

Lee, 22 Temmuz - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında otomatik ticaret programı kullanarak ACE kripto parasının işlem hacmini yapay olarak şişirdi. Manipülasyon öncesi günlük ortalama 160.000 birim olan işlem hacmi, programın devreye girmesinin ardından 2,45 milyon birime sıçradı. Soruşturmacılar, Lee'nin bu dönemdeki işlemlerin yüzde 89'unu tek başına gerçekleştirdiğini tespit etti.

Mahkeme kararında, "Bu, sanal varlık piyasasında adil fiyat oluşumunu engelleyen ve yatırımcı güvenini zedeleyen ciddi bir suçtur. Sanık, eylemlerinin ciddiyetinin farkına varmamış ve pişmanlık göstermemiştir. Bu nedenle caydırıcı bir ceza gereklidir." ifadelerini kullandı.

Aynı suçlamalarla yargılanan şirketin eski çalışanı Min-cheol Kang ise 2 yıl hapis ve 3 yıl ertelenmiş ceza aldı. Mahkeme, sanıkların haksız kazanç elde etmek amacıyla fiyat manipülasyonu yaptıklarını kabul etmekle birlikte, 7,1 milyar won'luk kazanç iddiasına ilişkin savcılık delillerini yetersiz bularak kısmi beraat kararı verdi.

Dava, Temmuz 2024'te yürürlüğe giren Güney Kore Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası kapsamında açılan ilk ceza davası olması açısından önem taşıyor. Güney Koreli yasa koyucular, stablecoin düzenlemeleri ve ilk token arzlarına ilişkin kurallar içermesi beklenen Dijital Varlık Temel Yasası üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kripto Para

