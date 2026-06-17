IMF Nijerya'da stablecoin kullanımının para sistemini zorladığını belirtti - Son Dakika
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IMF Nijerya'da stablecoin kullanımının para sistemini zorladığını belirtti

IMF Nijerya\'da stablecoin kullanımının para sistemini zorladığını belirtti
17.06.2026 10:48
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Nijerya'da hızla artan stablecoin kullanımının ülkenin para ve düzenleme sistemini zorladığını belirtti. Hane halkı ve küçük işletmeler, sınır ötesi ödemeler için giderek daha fazla dolara endeksli dijital paralara yöneliyor.

IMF yayımladığı raporda Nijerya'daki stablecoin kullanımının mevcut para ve düzenleme çerçevelerinin "sınırlarını zorladığını" ifade etti. Fona göre bu paralar ülkede hızla yayıldı. Akıllı telefonu ve internet erişimi olan kullanıcılar, yurt dışından gelen para transferlerini dakikalar içinde alabiliyor veya sınır ötesi ödemeleri çoğu zaman geleneksel kanallardan daha düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor.

Sahra Altı Afrika'ya 200 dolar göndermenin ortalama maliyeti, işlem değerinin yaklaşık yüzde 9'u seviyesinde bulunuyor. IMF, Dünya Bankası'na dayanarak bu oranın yüzde 6 olan küresel ortalamanın belirgin biçimde üzerinde olduğunu aktardı.

Rapora göre 2023 ve 2024'te ülke içi koşullar da stablecoinlere geçişi hızlandırdı. Nijerya para birimi nairanın sert değer kaybı, inatçı enflasyon ve resmi döviz piyasasına sınırlı erişim, hane halkını ve küçük işletmeleri kur riskinden korunmak ve yurt dışı tedarikçilerle ödemeleri çözmek için dolara bağlı varlıklara itti.

IMF DOLARİZASYON VE KARA PARA RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ancak stablecoinleri cazip kılan özellikler aynı zamanda politika kaygıları doğuruyor. IMF, dolar bazlı stablecoinlerin yaygın kullanımının dijital bir dolarizasyon biçimine benzeyebileceğini, bunun da yerel para birimine talebi azaltıp para politikasının aktarımını zayıflatabileceğini belirtti. Fona göre işlemlerin bankalardan dijital cüzdanlara ve kripto borsalarına kayması denetimi de zorlaştırıyor, bazı platformların hız ve anonimlik özellikleri ise kara para aklama dahil yasa dışı finansman risklerini artırabiliyor.

IMF, bu risklerin Nijerya'ya özgü olmadığını ancak benimsenmenin ölçeği nedeniyle daha belirgin hale geldiğini vurguladı. Fona göre Nijerya, 2019'dan bu yana Sahra Altı Afrika'nın stablecoin girişlerinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

IMF DÖRT ÖNCELİKLİ ÖNLEM SIRALADI

Kuruluş, stablecoin kullanımını bastırma girişimlerinin yalnızca kısmen etkili olabileceğini kaydetti. IMF'ye göre daha kalıcı yaklaşım, riskleri dört öncelik üzerinden yönetirken yeniliğe izin vermekten geçiyor. Bu öncelikler arasında güvenilir bir yerel para politikasıyla parasal istikrarı korumak, stablecoin ihraççılarına yönelik kuralları netleştirip uluslararası çerçevelerle uyumlanarak denetimi güçlendirmek, Blockchain analitiği ve naira-stablecoin dönüşümlerinin raporlanmasıyla veri görünürlüğünü artırmak ve düzenlenmemiş kanallara bağımlılığı azaltmak için ödeme altyapısını geliştirmek yer alıyor.

Küresel ölçekte dolara endeksli stablecoinlerin toplam arzı 295 milyar doları aştı. Bu tutarın yaklaşık 186,5 milyar dolarını Tether'in USDT'si, 75 milyar dolara yakın bölümünü ise Circle'ın USDC'si oluşturuyor.

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Son Dakika Kripto Para IMF Nijerya'da stablecoin kullanımının para sistemini zorladığını belirtti - Son Dakika

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