Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere tokenize fonları düzenleyici çerçeveye aldı

30.04.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA), tokenize fonlara ilişkin yeni kuralları ve rehberi yürürlüğe koydu. Perşembe günü yayımlanan PS26/7 politika açıklaması, varlık yöneticilerine mevcut fon rejimi çerçevesinde Blockchain teknolojisini entegre etme imkânı tanıyor.

FCA, tokenizasyonun ve dağıtık defter teknolojisinin (DLT) fon yönetimini daha verimli kılabileceğini belirterek İngiltere varlık yönetimi sektöründe yeniliği desteklemeyi hedeflediğini açıkladı. Düzenleyici çerçeve, Ocak 2025'te başbakana iletilen bir mektupla kamuoyuyla paylaşılan dijital varlık yol haritasının parçası olarak sunuluyor.

FCA Piyasalar İcra Direktörü Simon Walls, tokenizasyonun varlık yönetiminde "önemli bir rol üstleneceğini" ve düzenleyicinin tokenize fonların FCA kuralları çerçevesinde nasıl işleyebileceği konusunda firmalara güven sağlayacak pratik bir çerçeve ortaya koyduğunu söyledi.

PS26/7, firmaların yatırımcı kayıtlarını sektörün "Blueprint" modeli aracılığıyla DLT üzerinde tutmasına izin veriyor. Uygun dayanıklılık planları mevcut olmak kaydıyla zincir üzeri işlem kayıtları, birim işlemleri için birincil defter işlevi görebiliyor ve tam anlamıyla bir zincir dışı kopya tutulması zorunlu hale gelmiyor. FCA, Blueprint modelinin halihazırda ilk tokenize İngiltere UCITS fonlarının yetkilendirilmesinde kullanıldığını da teyit etti.

Temel kural değişikliği, opsiyonel "Doğrudan Fona" (D2F) işlem modeliyle hayata geçiyor. Bu yapıda fon yöneticisi yerine fonun kendisi veya emanet kuruluşu yatırımcı işlemlerinde karşı taraf konumuna geliyor. İşlemler tek bir adımda yatırımcılar ile fon arasında nakit aktarımına karşılık birimin ihraç ya da iptal edilmesi biçiminde tamamlanıyor.

FCA YOL HARİTASI TOKENİZE VARLIKLARI AŞIYOR

FCA, bugünün tokenize fonlarından tokenize varlıklara ve nihayetinde tokenize nakit akışlarına uzanan bir yol haritası çiziyor. Bu vizyonda yatırımcılar tokenize varlıkları dijital cüzdanlarda tutarken yöneticiler akıllı sözleşmeler aracılığıyla portföyü yönetiyor.

Düzenleyici, fonların uzlaşma ve bazı giderlerde dijital nakit ve stablecoin kullanabilmesi için muafiyet başvurularına açık olduğunu açıkladı. Toptan piyasalarda DLT'nin daha geniş kullanımına ilişkin görüşlerin 2026'da alınacağı da duyuruldu.

FCA bu ay başında stablecoin ihracını, alım satımı, saklama hizmetlerini ve staking'i kapsayan daha geniş çerçeveli kripto varlık rehberini kamuoyunun görüşüne açmıştı. Söz konusu kapsamlı çerçevenin Ekim 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
14:41
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 17:12:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.