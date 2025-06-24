Japonya kripto para ETF düzenlemelerini gevşetiyor

Japonya'nın düzenleyici otoritesi tarafından açıklanan kapsamlı öneri, ülkenin kripto para yaklaşımını kökten değiştirmeyi hedefliyor. Mevcut yüzde 55'e varan artan vergi sisteminin yerini alacak yüzde 20 sabit oran, kurumsal yatırımcıları cezbetmeyi amaçlıyor. Bu hamle, "Yeni Kapitalizm" stratejisinin bir parçası olarak Japonya'yı küresel kripto merkezi yapma hedefiyle örtüşüyor.

Japonya Kurumsal Kripto Yatırımına Kapılarını Açıyor

Planlanan yeniden sınıflandırma, kripto paraları Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamında "finansal ürünler" olarak tanıyacak. Bu düzenleme menkul kıymetleri yöneten aynı çerçeveyi kripto paralara da uygulayacak.

Değişiklik kripto para yatırımını hem perakende hem de kurumsal oyuncular için daha çekici hale getirebilir. Halihazırda 12 milyondan fazla yerel kripto hesabı aktif durumda ve platformlarda tutulan varlıklar 5 trilyon Japon yenini aşıyor.

FSA'nın istatistiklerine göre kripto mülkiyeti artık bazı geleneksel finansal ürünlere katılımı aşmış durumda. Özellikle teknoloji konusunda bilgili bireysel yatırımcılar arasında bu trend belirgin şekilde gözleniyor.

Dünya çapında kurumsal katılımdaki artış da bu önerinin arkasındaki itici güçlerden biri olarak gösteriliyor. FSA, ABD emeklilik fonları ve Goldman Sachs dahil 1.200'den fazla finansal kurumun ABD'de listelenen spot Bitcoin ETF'lerini elinde bulundurduğunu belirtti.

Nisan ayında, Sumitomo Mitsui Financial Group, TIS Inc., Ava Labs ve Fireblocks stablecoinlerin ticarileştirilmesini keşfetmek için Mutabakat Muhtırası imzaladı. İş birliği hem ABD doları hem de Japon yenine sabitlenmiş stablecoinlerin ihracına odaklanacak.