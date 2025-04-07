Kara pazartesi kripto piyasalarını ve borsaları vurdu

Küresel kripto para piyasaları, 7 Nisan 2025 tarihinde "Kara Pazartesi" olarak nitelendirilen tarihi bir çöküş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı gümrük tarifeleri ve bunun tetiklediği ticaret savaşı endişeleri, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere tüm kripto varlıklarda sert değer kayıplarına neden oldu. Bitcoin son 24 saatte yüzde 10'dan fazla düşerek 75 bin doların altına inerken, toplam piyasa değeri 500 milyar dolar eridi.

Kripto Paralardaki Sert Düşüş Küresel Ekonomi Endişeleriyle Derinleşiyor

Küresel kripto para piyasaları, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü büyük bir sarsıntı yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa bir süre önce açıkladığı gümrük tarifeleri ve bunun tetiklediği küresel ticaret savaşı endişeleri, kripto varlıklarda şiddetli satış dalgasına yol açtı. Piyasada "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan bu çöküşte, başta Bitcoin olmak üzere tüm büyük kripto paralar ciddi değer kayıpları yaşadı.

Kripto dünyasının amiral gemisi Bitcoin, pazar gecesinden itibaren başlayan satış baskısıyla pazartesi sabahı erken saatlerde yüzde 10'u aşan bir düşüşle 74.980 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu, mart ortasından bu yana görülen en düşük seviye oldu. Ocak 2025'te göreve başlayan Trump'ın ilk döneminde 109.000 dolar ile tarihi rekor kıran Bitcoin, son bir haftada ciddi bir değer kaybı yaşadı.

Ethereum için tablo daha da karanlık görünüyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki kripto para, son 24 saatte yaklaşık yüzde 22 değer kaybederek 1.421 dolar seviyesine kadar düştü. Bu rakam, Ekim 2023'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Diğer büyük kripto paralarda da benzer düşüşler yaşandı: XRP yüzde 11,4, Solana, Cardano ve Polygon her biri yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Küresel kripto para piyasasının toplam değeri de bu çöküşten payını aldı. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara gerileyen toplam piyasa değeri, geçen haftadan bu yana yaklaşık 500 milyar dolar eridi. CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacmi ise yüzde 85 artışla 26 milyar doları aştı, bu da panik satışlarının hızlandığını gösteriyor.

Bu dramatik düşüşün temel nedeni, Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı kapsamlı gümrük tarifeleri oldu. Bu tarifelere göre, tüm ithal mallara yüzde 10 evrensel gümrük vergisi uygulanacak. Ayrıca Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Japonya'ya yüzde 24 gibi ciddi oranlarda özel tarifeler getirilecek.

Trump'ın açıklamaları hızla karşılık buldu. Çin, ABD'nin kendisine uygulayacağı tarifelere misilleme yapacağını duyururken, Avrupa Birliği de benzer adımlar atma hazırlığında olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler, küresel ticaret savaşı endişelerini artırarak sadece kripto para piyasalarını değil, tüm finansal piyasaları olumsuz etkiledi.

Kripto piyasalarındaki düşüş, küresel borsalardaki sert kayıplarla paralel ilerledi. Asya piyasaları büyük darbeler aldı: Hong Kong borsası yüzde 12,8, Tayvan yüzde 9,8, Çin yüzde 7,3, Japonya yüzde 7,7 değer kaybetti. Avrupa borsaları da benzer şekilde etkilendi: Almanya'da DAX yüzde 7,2, Fransa'da CAC 40 yüzde 5,8, İtalya borsası yüzde 7,2, İspanya yüzde 5,4 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 5,1 düştü. Bu veriler, küresel çapta finansal bir çalkantı yaşandığını gösteriyor.

Piyasa uzmanları, pazartesi gününün kripto paralar için "acının zirvesi" olabileceği konusunda hemfikir. Fox News analisti Charles Gasparino'ya göre, özellikle spot ve vadeli işlemlerdeki 600 milyon doları aşan tasfiyeler piyasadaki paniğin boyutunu gösteriyor. Kripto para borsaları da bu durumdan etkilendi. Binance, OKX ve MEXC gibi platformlarda işlem hacimleri artarken fiyatların sert düştüğü gözlemlendi.

Spot Bitcoin ETF'lerde de önemli çıkışlar yaşandı. 4 Nisan günü yaklaşık 60 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu durum, kurumsal yatırımcıların da riskten kaçındığını gösteriyor. Ocak ayında Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla başlayan ve Bitcoin'i 100.000 doların üzerine taşıyan rallinin momentumu tamamen kaybolmuş görünüyor.

Ekonomik belirsizlik sadece piyasaları değil, geleceğe dair beklentileri de etkiliyor. Polymarket gibi çevrim içi tahmin platformları, ABD'de 2025 yılında yüzde 64 olasılıkla resesyon yaşanacağını öngörüyor. Goldman Sachs resesyon olasılığını yüzde 45, JPMorgan ise yüzde 60 olarak tahmin ediyor. Bu durum, kripto para yatırımcılarını daha da tedirgin ediyor.

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada tarifeler konusundaki kararlılığını yineledi ve piyasaların tarifeleri "ilaç" olarak görmesi gerektiğini, ABD'nin büyük ticaret açıkları "iyileşene" kadar tarifelerin yürürlükte kalacağını belirtti. Bu açıklama, önümüzdeki günlerde piyasaların toparlanabileceğine dair umutları azalttı.

Kripto para piyasası bu yıl içerisinde Bitcoin'in 100.000 doları aşmasıyla yeni zirvelere ulaşmıştı. HashKey Group'un tahminlerine göre, 2025 yılında toplam kripto para piyasası değerinin 10 trilyon dolara ulaşacağı ve Bitcoin'in 300.000 dolara yükseleceği öngörülüyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler, bu iyimser tahminleri gölgede bıraktı.

Uzmanlar, Bitcoin'in 78.000 doların altında kalıcılık sağlaması durumunda, 75.000 - 72.000 dolar aralığına hızlı bir düşüş yaşanabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar, önümüzdeki saatlerde ve günlerde spekülatif yükselişler ve hızlı panik düşüşlerine karşı temkinli olmaları konusunda uyarılıyor. Riskli varlıklara olan küresel iştahın azalması, kripto paralardaki düşüşün devam edebileceği endişesini güçlendiriyor.

Kripto para piyasası tarihinde yaşanan bu büyük çöküş, küresel makroekonomik faktörlerin dijital varlıklar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Trump'ın ticaret politikalarının uzun vadeli etkileri ve küresel ticaret savaşlarının seyri, önümüzdeki dönemde kripto para piyasasının yönünü belirleyecek temel faktörler olarak öne çıkıyor.