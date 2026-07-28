Kripto para borsası Kraken\'den bir satın alma hamlesi daha

Payward, satın almanın Magic Labs'ın saklamasız cüzdan teknolojisini Payward Services bünyesine katmasına imkân tanıyacağını belirtti. Payward Services, şirketin kripto işlem, saklama, tokenlaştırılmış varlıklar ve fiat giriş-çıkış hizmetleri sunan kurumsal platformu olarak öne çıkıyor. Anlaşmanın mali koşulları açıklanmadı.

Gömülü cüzdanlar, işletmelerin üçüncü taraf cüzdan sağlayıcılarına bağımlı kalmak yerine kendi denetimindeki cüzdanları doğrudan kendi uygulamaları içinde sunmasına imkân tanıyor. Böylece kurumsal müşteriler tek bir entegrasyonla daha geniş bir blok zinciri altyapısına erişebiliyor. İşlem, bir varlık satışı biçiminde yapılandırıldı. Kapanışın ardından Magic Labs ile Payward ayrı ve bağımsız şirketler olarak faaliyetini sürdürecek, cüzdan müşterileri ise Payward Services'e taşınacak. Magic Labs, 2018'deki kuruluşundan bu yana 60 milyondan fazla saklamasız cüzdan oluşturduğunu, 200 binden fazla geliştiriciyi desteklediğini ve 10 milyar doların üzerinde stablecoin işlemine aracılık ettiğini bildirdi. Tarafların işlemi önümüzdeki haftalarda tamamlamayı beklediği belirtildi.

MAGIC LABS NEWTON LABS ADIYLA YENİDEN YAPILANIYOR

Satışın ardından Magic Labs, Newton Labs adıyla yeniden yapılanarak tüm enerjisini Newton Protokolü'ne yöneltecek. Newton Protokolü, işlemler zincir üstünde sonuçlanmadan önce uyum, güvenlik ve risk politikalarını uygulayan bir yetkilendirme katmanı olarak tanımlanıyor. Protokol, Haziran 2026'da ana ağ beta aşamasına geçti. Newton Labs'ın CEO'su Sean Li, bu geçişin Newton'a tüm güçleriyle odaklanmalarına imkân tanıdığını söyledi. Li, cüzdan işinin müşteri hizmetlerine odaklanan bir ekibe devredileceğini ekledi.

Newton Labs'ın Newton Protokolü üzerine kurduğu ilk ürün, kurumsal düzeydeki dijital kasaların işlem içinde uyum, güvenlik, kimlik ve risk mantığını uygulamasını sağlayan VaultKit adlı esnek bir politika seti oldu. Şirkete göre yetkilendirme katmanı ileride gerçek dünya varlıklarını, stablecoinleri ve ajan tabanlı ticaret ile finansı da kapsayacak.

PAYWARD SATIN ALMA HAMLELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu anlaşma, Payward'ın finansal altyapı platformunu genişletirken gerçekleştirdiği bir dizi satın almanın sonuncusu oldu. Şirket mayıs ayında, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu lisanslı türev borsası Bitnomial'ı nakit ve hisse olarak 550 milyon dolara kadar bir bedelle bünyesine katmıştı. Bunu, Hong Kong merkezli stablecoin ödeme şirketi Reap Technologies için varılan 600 milyon dolarlık bir anlaşma izlemişti. Payward ayrıca 2025'te bireysel vadeli işlem platformu NinjaTrader'ı 1,5 milyar dolara satın almıştı.