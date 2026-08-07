Kripto piyasasında faiz alarmı: Fed\'in eylül kararı değişebilir

Warsh, önümüzdeki haftalarda açıklanacak enflasyon verileri yüksek gelirse çeyrek puanlık faiz artışına gidebileceğini söyledi. Fed en son 2023'te faiz artırdı. Aralık 2025'te ise politika faizini çeyrek puan indirmişti. Enflasyonun ekonomi üzerindeki baskısı sürerken Warsh, faiz artışını yeniden gündeme getiriyor.

Warsh'a yakın kaynaklara göre Fed Başkanı, görevinin ilk 10 haftasında bazı hatalar yaptığını kabul etti. Bu hatalar arasında fiyat istikrarına ilişkin temel mesajlarını yeterince vurgulayamaması ve Fed'i reforme etmeye yönelik uzun vadeli planlarının kısa vadeli politika kararlarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda belirsizlik yaratması da gösteriliyor. Bu nedenle Warsh'ın, faiz endişelerini gidermek amacıyla faiz artışını yeniden gündeme alabileceği aktarılıyor.

VADELİ PİYASALAR EYLÜL FAİZ ARTIŞINI YÜZDE 55 İHTİMALLE FİYATLIYOR

Fed Başkanı, önümüzdeki haftalarda enflasyon verileri yüksek gelir ve piyasalar borçlanma maliyetlerinin artacağını fiyatlarsa eylül toplantısında faizi artırmaya hazır. CME Group verilerine göre vadeli işlem piyasaları şu anda eylülde çeyrek puanlık bir artış ihtimalini yaklaşık yüzde 55 olarak fiyatlıyor.

ABD'de başlıca borsa endeksleri, ABD takvimine göre perşembe günü büyük ölçüde yatay seyretti ancak son 30 gündeki istikrarlı yükselişini koruyor.