MiCA geçişi biterken AB'nin kripto kuralları uygulama sınavında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MiCA geçişi biterken AB'nin kripto kuralları uygulama sınavında

MiCA geçişi biterken AB\'nin kripto kuralları uygulama sınavında
04.07.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin kripto düzenlemesi MiCA'nın geçiş dönemi sona ererken sektör yeni bir uygulama aşamasına girdi. Yetkisi bulunmayan kripto şirketleri artık AB'de yasal olarak hizmet veremiyor ve faaliyetlerini durdurmazsa milyonlarca euroluk cezalarla karşılaşabilir. Uzmanlara göre asıl sınav, tek kural kitabının üye ülkelerde tutarlı biçimde uygulanması olacak.

Geçiş süresinin dolmasıyla AB, düzenleyicilerin ortak kural kitabını fiilen uygulamaya başladığı yeni bir döneme girdi. Yetki alamayan sağlayıcıların birlik genelinde müşteri kabul etmesi hukuken mümkün değil. Uzmanlar, bu eşiğin blokun kripto kurallarındaki ilk büyük denetim sınavı olduğunu vurguladı.

Sektör temsilcileri ve avukatlar, bundan sonraki asıl zorluğun ulusal düzenleyicilerin ortak kural kitabını tutarlı biçimde uygulamasını sağlamak olduğunu söylüyor. Ancak denetim yaklaşımlarının üye ülkeler arasında farklılaşması bekleniyor.

UYUM MALİYETİ 2 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİYOR

MiCA'ya uyum yüz binlerce, bazı durumlarda milyonlarca euroya mal olabiliyor. Yine de uzmanlar, yetkisiz çalışmanın çok daha büyük mali ve düzenleyici riskler taşıdığını vurguluyor. Storm Partners ortağı Nicola Massella, birçok kripto şirketi için MiCA uygulama maliyetini 350 bin ila 600 bin euro aralığında tahmin etti. Brickken Genel Müdürü Edwin Mata ise maliyetin şirketin büyüklüğüne, hizmetlerine ve uyum hazırlığına göre 2 milyon euroya kadar çıkabildiğini söyledi.

Cezalar konusunda Amina EU genel müdürü Eckehard Stolz, MiCA yaptırımlarının bazı ihlaller için 5 milyon euro ya da yıllık cironun yüzde 5'inden başladığını belirtti. Massella, Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) 26 Haziran'da bazı düzenlemeler kapsamında cezaların artırılmasını önerdiğini, bunun stablecoinle ilgili kimi ihlaller için yıllık cironun yüzde 12,5'ine kadar çıkabildiğini ekledi.

MİCA DENETİMİNİ KİM YÜRÜTÜYOR?

MiCA, AB genelinde tek bir kural kitabı oluştursa da günlük denetim, kripto şirketlerine yetki veren, onları gözeten ve kuralları uygulayan ulusal yetkili otoriteler (NCA) tarafından yürütülüyor. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) üye ülkeler arasında denetimi koordine ederken yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kamuya açık kaydını da tutuyor. Önemli stablecoin ihraççılarını ise doğrudan EBA gözetiyor.

GrlicaLaw ve G Lab Advisors kurucusu Ivo Grlica, ESMA'nın özellikle üye ülkeler arasında düzenleyici arbitrajı önlemek için önemli bir koordinasyon ve denetim yakınsaması rolü üstlendiğini söyledi. Grlica'ya göre ulusal düzenleyiciler MiCA uygulamasının yalnızca ilk halkasını oluşturuyor. Ancak söz konusu davranış zarara yol açarsa hukuki sonuçlar ulusal mahkemelere ve ceza hukuku sistemlerine kadar uzanabiliyor.

DENETİM 1 TEMMUZDAN İTİBAREN ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞECEK

NCA'lar kaynak, deneyim ve denetim önceliği bakımından farklılık gösterdiği için MiCA denetiminin ilk aşamada tek tip olması beklenmiyor. Stolz, ESMA'nın 1 Temmuz'dan itibaren yetkisiz sağlayıcılara karşı harekete geçilmesini beklediğini açıkça ortaya koyduğunu, her düzenleyicinin ne kadar sert davranacağının yerel kaynaklara ve önceliklere bağlı olacağını söyledi. Parfin'den Peter Bidewell ise farklı denetim yaklaşımlarının, MiCA'nın uyumlaştırma hedefine rağmen düzenleyici arbitraja kapı aralayabileceğini belirtti.

Grlica, düzenleyicilerin yetkisiz sağlayıcıları tespit edip üye ülkeler arasında bilgi paylaşmasıyla denetimin zamanla daha sistematik hale geleceğini, geçmişinde uyumsuzluk bulunan şirketlerin ileride MiCA yetkisi almasının giderek zorlaşacağını öngördü. Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Lüksemburg ve İtalya dahil çok sayıda AB düzenleyicisi, geçiş döneminin bittiğini hatırlatan ve yetkisiz sağlayıcıları faaliyetlerini durdurmaya çağıran bildirimler yayımladı.

Çek Ulusal Bankası, ülkenin Finansal Piyasa Dijitalleşme Yasası uyarınca yetkisiz faaliyet, hukuka aykırı token ihracı ve denetçilerle iş birliğinden kaçınma gibi MiCA ihlallerine yaptırım uygulayabildiğini bildirdi. Banka, yetkisiz kripto hizmeti veren şirketlere 118,5 milyon Çek korunasına (yaklaşık 5,6 milyon dolar) kadar, daha yüksekse yıllık cironun yüzde 5'i oranında ya da elde edilen haksız kazancın iki katı tutarında ceza kesebiliyor. Fransa, Hollanda ve Almanya'nın finansal düzenleyicileri ise geçiş sonrası MiCA'yı nasıl uygulayacaklarına dair soruya yanıt vermedi.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MiCA geçişi biterken AB'nin kripto kuralları uygulama sınavında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim 4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Deniz Göktaş tutuklandı Deniz Göktaş tutuklandı
Almanya’da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı
Resmi açıklamalar geldi Fenerbahçe’den Beşiktaş’a iki transfer Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:17
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 14:07:57. #7.12#
SON DAKİKA: MiCA geçişi biterken AB'nin kripto kuralları uygulama sınavında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.