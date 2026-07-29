Morgan Stanley kripto yelpazesini Ethereum ve Solana ile genişletti

Şirket, Morgan Stanley Ethereum Trust (MSSE) ve Morgan Stanley Solana Trust (MSOL) fonlarının NYSE Arca borsasında işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Fonlar, Ethereum ve Solana için New York saatiyle 16.00 uzlaşma oranına dayalı referans göstergeleri izleyerek yatırımcılara tokenleri doğrudan tutmadan iki kripto paraya erişim imkânı sunuyor.

Her iki ürün de piyasanın en düşük seviyesi olan yüzde 0,14 gider oranı taşıyor. Bu oran, Grayscale'in yüzde 0,15 alan Mini Ethereum Trust fonundan ve Franklin Templeton'ın yüzde 0,19 maliyetli Solana fonundan daha düşük. Fonlar, Ethereum ve Solana varlıklarının bir bölümünü stake etmeyi planlıyor. Morgan Stanley, elde edilen staking ödüllerinden pay almayacağını ve bu ödüllerin tümüyle yatırımcılara aktarılacağını belirtti.

FONLAR BİTCOİN FONUNUN BAŞARISININ ARDINDAN GELDİ

Yeni ürünler, şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) fonunun üzerine inşa edildi. Şirkete göre Bitcoin fonu 16 Temmuz itibarıyla 381 milyon doları aşan varlık büyüklüğüne ulaştı. Kıdemli bir borsa yatırım fonu analisti olan Eric Balchunas, fonun düşüş eğilimindeki bir piyasada açılmasına karşın dört ayda yaklaşık 400 milyon dolar çektiğine dikkat çekti. ABD'de ilk spot Bitcoin fonlarının Ocak 2024'te işlem görmeye başlamasından bu yana şirketler diğer dijital varlıklara doğru genişledi. Ethereum ürünleri artık yerleşmiş durumda, Solana ise rekabetin yeni alanı olarak öne çıkıyor. Sektör verilerine göre halihazırda listelenen sekiz Solana fonunun toplam net varlığı 889,3 milyon dolara ulaştı.

Morgan Stanley'nin dijital varlık stratejisi başkanı Amy Oldenburg, dijital varlıkların çeşitlendirilmiş yatırım portföylerinin giderek daha önemli bir bileşeni haline geldiğini söyledi. Oldenburg, müşteri ilgisi arttıkça yatırımcılara geleneksel ve merkeziyetsiz varlık sınıfları arasında portföylerini çeşitlendirme imkânı veren, bunu yaparken şirketin yönetişim, altyapı ve risk yönetimi standartlarına uyan bir dizi çözüm sunmaya odaklandıklarını belirtti.

MORGAN STANLEY DAĞITIM AVANTAJIYLA GİRİYOR

Morgan Stanley, ürünleri piyasaya yerleşik bir dağıtım avantajıyla sunuyor. Şirketin servet yönetimi işi, 9 trilyon doları aşan müşteri varlığını yöneten yaklaşık 16 bin finansal danışmanı kapsıyor. E*TRADE'e sahip olması ise şirkete kendi kararını veren milyonlarca yatırımcıya doğrudan bir erişim sağlıyor. Nitekim E*TRADE, bu ay kripto altyapı sağlayıcısı Zero Hash ile kurduğu ortaklık üzerinden uygun müşterilerine Bitcoin, Ethereum ve Solana alıp satma ve tutma imkânı sunmaya başlamıştı.

Şirketin borsa yatırım fonu birimi başkanı Ally Wallace, 2023'te ilk fonlarını tanıtmalarından bu yana varlık büyüklüğü 14 milyar doları aşan çeşitlendirilmiş bir fon paketi kurduklarını, MSSE ve MSOL'un bu ürün paketinin doğal bir evrimini yansıttığını söyledi. Morgan Stanley, nisan ayında spot Bitcoin fonu MSBT ile spot Bitcoin fonu sunan ilk büyük ABD ticari bankası olmuştu. Ayrı bir gelişmede, piyasadaki en büyük spot Bitcoin fonunun sahibi BlackRock da yakın zamanda ilk kripto gelir fonunu piyasaya sürmüş, bu adım müşterilerin uzun vadeli Bitcoin yatırımlarından istikrarlı gelir arayışını yansıtmıştı.