Morgan Stanley kripto yelpazesini Ethereum ve Solana ile genişletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Morgan Stanley kripto yelpazesini Ethereum ve Solana ile genişletti

Morgan Stanley kripto yelpazesini Ethereum ve Solana ile genişletti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Morgan Stanley, spot Bitcoin fonunu piyasaya sürmesinden birkaç ay sonra Ethereum ve Solana'ya bağlı borsada işlem gören ürünler sundu. Piyasadaki en düşük ücreti taşıyan yeni fonlar, staking ödüllerini de yatırımcılara aktaracak.

Şirket, Morgan Stanley Ethereum Trust (MSSE) ve Morgan Stanley Solana Trust (MSOL) fonlarının NYSE Arca borsasında işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Fonlar, Ethereum ve Solana için New York saatiyle 16.00 uzlaşma oranına dayalı referans göstergeleri izleyerek yatırımcılara tokenleri doğrudan tutmadan iki kripto paraya erişim imkânı sunuyor.

Her iki ürün de piyasanın en düşük seviyesi olan yüzde 0,14 gider oranı taşıyor. Bu oran, Grayscale'in yüzde 0,15 alan Mini Ethereum Trust fonundan ve Franklin Templeton'ın yüzde 0,19 maliyetli Solana fonundan daha düşük. Fonlar, Ethereum ve Solana varlıklarının bir bölümünü stake etmeyi planlıyor. Morgan Stanley, elde edilen staking ödüllerinden pay almayacağını ve bu ödüllerin tümüyle yatırımcılara aktarılacağını belirtti.

FONLAR BİTCOİN FONUNUN BAŞARISININ ARDINDAN GELDİ

Yeni ürünler, şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) fonunun üzerine inşa edildi. Şirkete göre Bitcoin fonu 16 Temmuz itibarıyla 381 milyon doları aşan varlık büyüklüğüne ulaştı. Kıdemli bir borsa yatırım fonu analisti olan Eric Balchunas, fonun düşüş eğilimindeki bir piyasada açılmasına karşın dört ayda yaklaşık 400 milyon dolar çektiğine dikkat çekti. ABD'de ilk spot Bitcoin fonlarının Ocak 2024'te işlem görmeye başlamasından bu yana şirketler diğer dijital varlıklara doğru genişledi. Ethereum ürünleri artık yerleşmiş durumda, Solana ise rekabetin yeni alanı olarak öne çıkıyor. Sektör verilerine göre halihazırda listelenen sekiz Solana fonunun toplam net varlığı 889,3 milyon dolara ulaştı.

Morgan Stanley'nin dijital varlık stratejisi başkanı Amy Oldenburg, dijital varlıkların çeşitlendirilmiş yatırım portföylerinin giderek daha önemli bir bileşeni haline geldiğini söyledi. Oldenburg, müşteri ilgisi arttıkça yatırımcılara geleneksel ve merkeziyetsiz varlık sınıfları arasında portföylerini çeşitlendirme imkânı veren, bunu yaparken şirketin yönetişim, altyapı ve risk yönetimi standartlarına uyan bir dizi çözüm sunmaya odaklandıklarını belirtti.

MORGAN STANLEY DAĞITIM AVANTAJIYLA GİRİYOR

Morgan Stanley, ürünleri piyasaya yerleşik bir dağıtım avantajıyla sunuyor. Şirketin servet yönetimi işi, 9 trilyon doları aşan müşteri varlığını yöneten yaklaşık 16 bin finansal danışmanı kapsıyor. E*TRADE'e sahip olması ise şirkete kendi kararını veren milyonlarca yatırımcıya doğrudan bir erişim sağlıyor. Nitekim E*TRADE, bu ay kripto altyapı sağlayıcısı Zero Hash ile kurduğu ortaklık üzerinden uygun müşterilerine Bitcoin, Ethereum ve Solana alıp satma ve tutma imkânı sunmaya başlamıştı.

Şirketin borsa yatırım fonu birimi başkanı Ally Wallace, 2023'te ilk fonlarını tanıtmalarından bu yana varlık büyüklüğü 14 milyar doları aşan çeşitlendirilmiş bir fon paketi kurduklarını, MSSE ve MSOL'un bu ürün paketinin doğal bir evrimini yansıttığını söyledi. Morgan Stanley, nisan ayında spot Bitcoin fonu MSBT ile spot Bitcoin fonu sunan ilk büyük ABD ticari bankası olmuştu. Ayrı bir gelişmede, piyasadaki en büyük spot Bitcoin fonunun sahibi BlackRock da yakın zamanda ilk kripto gelir fonunu piyasaya sürmüş, bu adım müşterilerin uzun vadeli Bitcoin yatırımlarından istikrarlı gelir arayışını yansıtmıştı.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Morgan Stanley, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Morgan Stanley kripto yelpazesini Ethereum ve Solana ile genişletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:39:36. #7.12#
SON DAKİKA: Morgan Stanley kripto yelpazesini Ethereum ve Solana ile genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.