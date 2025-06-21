Norveç Bitcoin madenciliği için geçici yasak planlıyor - Son Dakika
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Norveç Bitcoin madenciliği için geçici yasak planlıyor

Norveç Bitcoin madenciliği için geçici yasak planlıyor
21.06.2025 14:34
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Norveç hükümeti artan enerji maliyetleri ve arz sıkıntıları nedeniyle sonbaharda Bitcoin madenciliği operasyonlarına geçici yasak getirebileceğini duyurdu. Karar, İmar ve Yapı Kanunu kapsamında uygulanarak enerji kaynaklarını diğer sektörlere yönlendirecek. Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji krizi derinleşirken Norveç'in adımı madencilik haritasını değiştirebilir.

Avrupa'nın enerji krizi derinleştikçe, Norveç hükümeti kritik tedbirler almaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada Bitcoin ve kripto madenciliği veri merkezlerinin önemli enerji tüketimi nedeniyle geçici olarak yasaklanabileceği belirtildi. Bu karar, ülkenin enerji kapasitesini kritik alanlara yönlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Norveç Enerji Krizi Nedeniyle Madencilik Yasağını Değerlendiriyor

Norveç hükümeti, artan enerji maliyetleri karşısında radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı ve bölgenin petrol ile gaz arzını etkileyen yaptırımlar nedeniyle Norveçli vatandaşlar elektrik maliyetlerinde önemli artışlar yaşıyor.

Hükümet yetkilileri, İmar ve Yapı Kanunu kapsamında böyle bir yasağı uygulama yetkilerine sahip olduklarını belirtti. Bu yasal çerçeve, enerji tahsisi konusunda hükümetlere geniş yetkiler tanıyor.

Norveç'teki bölge sakinleri daha önce kripto madenciliği operasyonlarının gürültü endişeleri nedeniyle kapatılması için dilekçe vermişti. Bu şikayetler, hükümetin kararını hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.

"Kripto madenciliğinin gelecekte Norveç'te ne kadar büyük bir sorun haline geleceği belirsizdir." diyen hükümet, yeni veri merkezi düzenlemelerindeki kayıt gerekliliğinin kripto para madenciliği yapan veri merkezlerinin kapsamı hakkında artan bilgi sağlayacağını açıkladı.

Bu gelişme, Norveç'i kripto para madenciliği yasağını düşünen ilk ülke yapmayacak. Ocak ayında Rusya, elektrik kesintilerini sınırlama ve enerji tüketimini azaltma çabalarının bir parçası olarak 10 bölgede yasak uygulamaya başladı.

2021'den önce kripto madenciliğinin en önemli kaynaklarından biri olan Çin, kapsamlı bir yasağın karşısında kalarak birçok operasyonu Teksas gibi ABD eyaletlerine yönlendirmişti. ABD hükümetindeki milletvekilleri enerji kullanımı endişeleri nedeniyle madenciliğe eleştiri getirmiş olsalar da uygulama çoğu yargı bölgesinde ve eyalette hala yasal olup, ülkeyi küresel Bitcoin hashrate'ine en büyük katkı sağlayanlardan biri yapıyor.

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