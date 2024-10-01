Robinhood\'dan Avrupa\'da kripto devrimi: Robinhood Crypto, Avrupa\'da kripto transferlerini başlattı

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Dijital finansın öncülerinden Robinhood, Avrupa'da kripto yatırımcılarına yönelik büyük bir adım attı. Şirket, Avrupalı kullanıcılara 20'den fazla kripto para birimini platforma yatırma ve çekme olanağı sunuyor. Bu yenilik, yatırımcılara dijital varlıkları üzerinde daha fazla kontrol ve esneklik sağlıyor.

Robinhood Crypto, Avrupa'da Kripto Yatırımcılarına Yeni Fırsatlar Sunuyor

Finans teknolojisi devi Robinhood, Avrupa kripto piyasasında çığır açan bir hamleyle adından söz ettiriyor. Şirketin kripto kolu Robinhood Crypto, Avrupalı yatırımcılara 20'yi aşkın dijital varlığı platforma aktarma ve çekme olanağı tanıyarak, sektörde yeni bir sayfa açtı.

Bu atılım, kripto meraklılarına Bitcoin ve Ethereum gibi köklü varlıklardan Solana ve USDC gibi yükselen değerlere kadar geniş bir yelpazede işlem yapma imkânı sunuyor. Robinhood Crypto'nun üst düzey yöneticisi Johann Kerbrat, "Kullanıcılarımızın dijital varlıkları üzerindeki hakimiyetini artırıyor ve merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemini erişilebilir kılıyoruz. Güvenlik ve maliyet etkinliği bizim için vazgeçilmez." açıklamasında bulundu.

Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak Robinhood, bölge müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Platforma kripto yatıran kullanıcılar, yatırımlarının yüzde 1'ine varan oranda bonus kazanma fırsatı yakalıyor. 10 bin Euro'ya kadar geçerli olan bu teşvik, yeni yatırımcıları çekmeyi ve mevcut müşterilerin portföylerini büyütmeyi hedefliyor.

Şirket, 35'in üzerinde kripto para birimini piyasadaki en rekabetçi fiyatlarla alıp satma olanağı sunarak dikkat çekiyor. Özellikle Bitcoin işlemlerinde sıfır komisyon uygulaması, yatırımcılar için cazip bir avantaj oluşturuyor. Bunun yanı sıra, Solana yatırımcılarına yaklaşık yüzde 5,23 yıllık getiri vadeden staking hizmeti ve USDC sahiplerine yüzde 15'e varan ödül oranları, platformun çekiciliğini artırıyor.

Güvenlik konusuna hassasiyetle yaklaşan Robinhood, müşteri varlıklarının büyük bölümünü soğuk depolama sistemlerinde muhafaza ediyor ve olası siber saldırılara karşı sigorta koruması sağlıyor. Kullanıcı eğitimi ve işlem taraması gibi ek önlemlerle de risklere karşı kapsamlı bir savunma hattı oluşturuyor. Robinhood Europe UAB çatısı altında hizmet veren platform, Litvanya ve Polonya'daki düzenleyici otoritelerin gözetiminde faaliyet gösteriyor.

Bu gelişme, Avrupa'da kripto varlıklara yönelik düzenlemelerin sıkılaştığı bir döneme denk geliyor. Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi, sektör için net standartlar belirlerken, Almanya ve Fransa gibi ülkeler katı lisanslama şartları uyguluyor. Kerbrat, bu konuda, "Büyük bir kurum olarak düzenleyicilerle iş birliği yapmaya alışkınız. Sürecin başından beri onlarla iletişim halindeyiz ve gerekli adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Robinhood'un Avrupa kripto pazarındaki bu yenilikçi adımı, kripto varlık yatırımcıları için yeni ufuklar açıyor. Kullanıcılara varlıkları üzerinde daha fazla kontrol ve esneklik sunan bu hamle, dijital finans alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.