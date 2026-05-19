SEC'in tokenize hisseler için inovasyon muafiyeti bu hafta içinde gelebilir
SEC'in tokenize hisseler için inovasyon muafiyeti bu hafta içinde gelebilir

SEC\'in tokenize hisseler için inovasyon muafiyeti bu hafta içinde gelebilir
19.05.2026 17:28
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tokenize menkul kıymetler için ABD hisse senedi piyasasını dönüştürebilecek yeni bir çerçeve yayımlamaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara dayanan pazartesi günkü bir rapora göre SEC tokenize hisseler için inovasyon muafiyetini bu hafta içinde yayımlayabilir.

Muafiyet geleneksel kurumların tam kayıt sürecine uymak zorunda kalmadan Blockchain teknolojisini denemesine olanak tanıyacak.

SEC SON AYLARDA TOKENIZE MENKUL KIYMETLERE YEŞİL IŞIK YAKTI

SEC geçtiğimiz aylarda birden fazla kuruluşa tokenize menkul kıymetlerle ilerleme izni verdi. Kurum Mart'ta Nasdaq'ın tokenize hisse alım satımını desteklemesine izin veren bir kural değişikliğini onayladı. Nisan'da ise New York Borsası'nın (NYSE) benzer kural değişikliğini kabul etti. NYSE tokenize menkul kıymetlerin alım satımı ve zincir üstü uzlaşması için bir platform geliştiriyor ve bu amaçla Mart'ta OKX ile stratejik ortaklık kurmuştu.

Aralık'ta SEC Depository Trust and Clearing Corporation'a (DTCC) belirli yüksek likiditeye sahip varlıkları önceden onaylanmış Blockchain ağlarında tokenize etme yetkisini üç yıllık bir süre için vermişti.

SEC tokenize varlıkların hâlâ menkul kıymet olarak sınıflandırıldığını ve federal menkul kıymet yasaları kapsamında düzenlendiğini yineledi.

TOKENİZE VARLIKLAR TRİLYONLARCA DOLARA ULAŞABİLİR

Blockchain tabanlı tokenize menkul kıymetler geleneksel hisse senetlerine kıyasla düşük gecikmeli uzlaşma, azaltılmış aracı maliyetleri ve 7 gün 24 saat işlem imkânı sunuyor. Geleneksel hisseler ise uzlaşma gecikmeleri ve sabit işlem saatleriyle sınırlı kalıyor.

Birçok analist tokenize varlıkların önümüzdeki on yılda trilyonlarca dolara ulaşmasını bekliyor. Tahminler 2030'a kadar yaklaşık 2 trilyon dolardan 10 trilyon doların üzerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

SON DAKİKA: SEC'in tokenize hisseler için inovasyon muafiyeti bu hafta içinde gelebilir
