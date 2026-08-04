Strategy'den Bitcoin için güven mesajı: 'Bu düşüşü atlatacağız' - Son Dakika
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Strategy'den Bitcoin için güven mesajı: 'Bu düşüşü atlatacağız'

Strategy\'den Bitcoin için güven mesajı: \'Bu düşüşü atlatacağız\'
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Strategy CEO'su Phong Le, şirketin Bitcoin satışına ilişkin yatırımcı endişelerini geri çevirdi ve içinde bulunulan düşüş dönemini atlatacaklarını söyledi. Le, şirketin bir sonraki yükseliş döngüsünde yine Bitcoin'in üzerinde bir performans göstereceğini savundu.

Le, bir ekonomi televizyonuna verdiği röportajda şirketin her zaman yaptığını yapmayı sürdüreceğini belirtti. Yönetici satışları önemsizleştirirken çarpıcı bir benzetme kullandı "Biz kripto ekonomisinin JP Morgan'ıyız. Dolayısıyla 840 bin Bitcoin'in içinden 1.000 tanesini satmamız bana göre bu tartışmanın konusu bile değil." ifadelerini kullandı. Le, asıl meselenin şirketin Bitcoin'deki rolü ve hisse başına Bitcoin miktarını artırıp artırmadığı olduğunu, buna verilecek yanıtın ise "kesin bir evet" olduğunu ekledi.

Yöneticinin bu çıkışı, Strategy'nin geçen hafta açıkladığı satışın ardından geldi. Şirket, yaklaşık 104,7 milyon dolar karşılığında 1.638 Bitcoin satmış ve 81,2 milyon dolara imtiyazlı hissesi STRC'nin 912 bin 143 adedini geri almıştı. İki yıl boyunca neredeyse her hafta Bitcoin biriktiren şirket, artık altı haftadır hiç alım yapmıyor.

DÜŞÜŞ DÖNEMİNİ ATLATACAĞIZ MESAJI

Le, mevcut tablodan endişe duymadığını anlatırken şirketin geçmiş deneyimine dayandı. Yönetici şöyle konuştu: "Bence Bitcoin şu anda bir düşüş döngüsünden geçiyor ve bunun bir kısmı dışsal makroekonomik nedenlere bağlı. Biz bir şirket olarak bunu 2022'de de yaşadık. Sermaye yapımızı aktif olarak yönetiyoruz, Bitcoin'e geçiyoruz, gerektiğinde Bitcoin satıyoruz ve bunu yapmayı sürdüreceğiz. Bu düşüş dönemini de atlatacağız."

Le, şirketin şu anki kağıt üzerindeki zararının şimdilik önemli olmadığını, gelecek yıl hissenin yeniden hızla yükseleceğini savundu. Yatırımcıların Strategy hisselerini, dijital parayı kendileri alıp saklamak zorunda kalmadan öncü kripto paraya daha yüksek oranda maruz kalmak için satın alabildiğini de hatırlattı.

ÇEYREK ZARARI SEKİZ MİLYAR DOLARI AŞTI

Şirketin iyimser söylemi, sert bir bilanço tablosuyla birlikte geldi. Strategy geçen hafta açıkladığı çeyrek sonuçlarında 2026'nın ikinci çeyreği için 8,22 milyar dolarlık zarar bildirdi. Buna karşın Le, satışların şirketin stratejisinin doğal bir parçası olduğunu ve sermaye yapısını yönetmenin bir aracı olarak görüldüğünü vurguladı.

Strategy, Bitcoin alımlarına Ağustos 2020'de başlamıştı. Şirket bu adımı, pandemi döneminde hissedarlarına daha iyi getiri sağlamak ve enflasyona karşı korunmak için atmıştı. Bugün şirketin elinde, değeri 53,8 milyar doları bulan 842 bin 138 Bitcoin bulunuyor. Bu da onu, varlığın en büyük kurumsal sahibi konumunda tutuyor.

HİSSE ZİRVESİNDEN YÜZDE 80 ERİDİ

Le'nin güven mesajı, hisse fiyatındaki sert düşüşle test ediliyor. Strategy'nin hissesi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti. Kasım 2024'te yaklaşık 474 dolarla rekor kapanış yapan hisse, o günden bu yana değerinin neredeyse yüzde 80'ini yitirdi.

Yönetici tüm bu tabloya rağmen tavrını korudu. Le'ye göre şirketin gelecek yıl hissesi yeniden yükselişe geçecek ve Strategy, bir sonraki yükseliş döngüsünde performansıyla yine Bitcoin'i geride bırakacak.

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Son Dakika Kripto Para Strategy'den Bitcoin için güven mesajı: 'Bu düşüşü atlatacağız' - Son Dakika

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