Strategy\'nin Bitcoin satışı neden olumlu karşılandı?

Strategy haftanın ilk günü, imtiyazlı hisse temettülerini ödemek ve nakit rezervini güçlendirmek için 3 bin 588 Bitcoin sattı. Grayscale araştırma birimine göre bu adım, şirketin dolar rezervini 17 aylık temettü ödemesini karşılayacak düzeye çıkardı. Firmaya göre STRC'deki toparlanma, yatırımcıların karara olumlu yanıt verdiğini gösteriyor.

Grayscale araştırma başkanı Zach Pandl, Strategy'nin attığı adımların finansman yapısına yönelik piyasa güvenini yeniden tesis etmesi gerektiğini söyledi. Pandl'a göre satış, Saylor'ın şirketinden gelecek yeni Bitcoin satışı baskısını hafiflettiği için Bitcoin fiyatının daha kalıcı bir dip bulmasına da yardımcı olabilir.

Strategy'nin Bitcoin sattığını duyurması, varlığın birkaç saat içinde yüzde 2,4 gerilemesine yol açmıştı. Ancak hem Bitcoin hem de STRC kısa sürede toparlandı. Bu tepki, yatırımcı endişesinin kısa ömürlü olduğuna işaret etti.

STRC ÜÇ HAFTANIN ARDINDAN 90 DOLARI AŞTI

Pandl'a göre Strategy'nin bilançosunda yanlış bir şey yok ve şirketin borç ile temettü yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağı açıkça bulunuyor. Yine de değişen piyasa koşulları, şirketin birbiriyle yarışan öncelikleri nasıl dengeleyeceğine dair belirsizlik yaratmıştı.

Strategy haziran sonunda, temettü yükümlülüklerini karşılayacak yeterli dolar rezervini korumak için gerektiğinde hisse ihraç edip Bitcoin satacağını açıklığa kavuşturmuştu. Şirketin dolar rezervi şu anda 2,55 milyar dolara, yani yaklaşık 17 aylık temettü teminatına ulaştı. Yıllık yüzde 12 getirili imtiyazlı hisse STRC ise pazartesi günü üç haftanın ardından ilk kez 91 doların üzerine çıktı. Pandl, bu toparlanmanın yatırımcıların araca artık daha fazla güvendiğini gösterdiğini belirtti.

BITRUE 17 AYLIK REZERVİN SATIŞ RİSKİNİ AZALTTIĞINI SAVUNDU

Bitrue Araştırma Enstitüsü'nden araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, Strategy'nin son satışını Bitcoin'in zeminini fiilen güçlendiren akıllı ve istikrar sağlayıcı bir hamle olarak nitelendirdi.

Adziima'ya göre şirketin geliri yaklaşık 17 aylık STRC temettüsü için nakit rezervine aktarması, yakın vadeli finansman baskısını ve piyasadaki satış tehdidini azalttı. Bu aktarım da Bitcoin'in 64 bin doların üzerine hızla toparlanmasına ve STRC'nin 90 dolara yaklaşmasına katkıda bulundu. Adziima, bu adımın zorunlu satış risklerini düşürdüğünü, şirketin yapısına güveni yeniden inşa ettiğini ve başka alıcılar devreye girdikçe daha kalıcı bir dibin önünü açtığını söyledi. Ona göre bu, bir teslimiyet değil ihtiyatlı bir bilanço yönetimiydi.

Bitcoin, satışın ardından 64 bin 400 dolara kadar toparlandı. Yayım sırasında ise 62 bin 150 dolar seviyesinden işlem görüyor.