Stripe PayPal için milyar dolarlık teklif verdi - Son Dakika
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Stripe PayPal için milyar dolarlık teklif verdi

Stripe PayPal için milyar dolarlık teklif verdi
15.07.2026 14:30
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Ödeme şirketi Stripe ile özel sermaye şirketi Advent International, PayPal Holdings için ortak bir satın alma teklifi sundu. Teklif, PayPal'ı bir önceki günkü kapanışına göre yüzde 28 primle değerliyor.

Uluslararası bir haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayanarak aktardığına göre teklif, yaklaşık 50 milyar dolarlık taahhüt edilmiş finansman içeriyor. Ortak teklif, PayPal'ı hisse başına 60,50 dolardan satın almayı öngörüyor ve şirketi toplamda 53 milyar doların üzerinde bir değere taşıyor.

Söz konusu teklif, Stripe'ın PayPal'ı satın almak için ikinci girişimi oluyor. Şubatta çıkan bir habere göre ödeme işlemcisi şirket, Google Pay ve Apple Pay gibi akıllı telefon tabanlı ödeme hizmetlerinin artan rekabetiyle karşı karşıya olan PayPal ile erken satın alma görüşmeleri yürütmüştü. Hem PayPal hem de Stripe konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. PayPal hisseleri seans öncesinde yüzde 11,3 yükselerek 52,73 dolara çıktı. Hisse son bir ayda yüzde 14 değer kazandı ancak son bir yılda yüzde 35 geriledi.

PAYPAL TEKLİFİ KRİPTO DÜNYASINI DA İLGİLENDİRİYOR

PayPal ve Stripe, son yıllarda kripto hizmetlerini genişletti. PayPal, 2023'te PYUSD stablecoinini piyasaya sürdü. Coin, Şubat 2026'da 4,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle zirve yaptıktan sonra yaklaşık 2,85 milyar dolara geriledi. PYUSD, en büyük 10 stablecoin arasında yer alsa da piyasa liderleri Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'sinin çok gerisinde kalıyor.

Stripe ise Mayıs 2025'ten bu yana dünya genelinde stablecoin tabanlı hesaplar sunuyor. Şirketin stablecoin altyapı platformu Bridge, 17 Şubat'ta ABD Para Denetim Ofisi'nden (OCC) federal düzeyde ulusal güven bankası olarak faaliyet göstermek için koşullu onay aldı. Stripe, finans kuruluşları ve ödeme ağlarıyla kurduğu ortaklıklar aracılığıyla stablecoin ödeme stratejisini de hızlandırdı. Visa martta, Stripe'a ait Bridge ile yürüttüğü stablecoin kart ortaklığını yıl sonuna kadar Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika ve Ortadoğu'da 100'ün üzerinde ülkeye genişleteceğini açıklamıştı.

Kripto Para, Advent, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stripe PayPal için milyar dolarlık teklif verdi - Son Dakika

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