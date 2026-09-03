Tahmin piyasasında Bitcoin'in eylül rotası çizildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahmin piyasasında Bitcoin'in eylül rotası çizildi

Tahmin piyasasında Bitcoin\'in eylül rotası çizildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahmin piyasası Kalshi'deki işlemciler, Bitcoin'in eylül ayı bitmeden 82 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Kripto para, ağustos rallisini durdurduktan sonra 80 bin dolara kısa süre dokunup 76 bin dolara geri çekilmiş durumda.

Öngörü mevcut fiyata göre belirgin bir yükseliş içeriyor. Kalshi'nin 3 Eylül Çarşamba günkü verisine göre işlemciler, kripto paranın 76 bin dolar civarındaki seviyesinden ay içinde en az yüzde 7 yükselmesini bekliyor.

Beklentinin arkasında güçlü bir ağustos performansı var. İşlemcilerin iyimserliği, Bitcoin'in son günlerde 80 bin dolar seviyesini sürekli test etmesiyle besleniyor, piyasa analistleri de kripto paranın bu ay 82 bin dolara ulaşma ihtimalini yüksek görüyor.

AĞUSTOS RALLİSİ İŞLEMCİLERİN GÜVENİNİ ARTIRDI

82 bin dolar senaryosunun dayanaklarından biri geçen ayki yükseliş. Bitcoin ağustosta yaklaşık yüzde 25 kazandı. Kripto para ay başındaki 62 bin 500 dolardan 78 bin doların üzerine çıktı ve 81 bin 138 doları gördü.

Kısa vadeli geri çekilme ise iyimserliği bozmadı. Kalshi'deki kontratların işlem görmesi, 82 bin dolar senaryosuna ilgi bulunduğunu gösteriyor. Ancak piyasa fiyatı veya olasılık oranı verilmediği için bunun işlemcilerin ortak beklentisi olduğu söylenemez.

EYLÜL SON DÖRT YILDIR POZİTİF GEÇTİ

Kaynağa göre Bitcoin son dört eylülü yükselişle kapattı. Bu geçmiş performans, bu yıl aynı sonucun tekrarlanacağını garanti etmiyor.

Yine de 82 bin dolar senaryosu kesinlik taşımıyor. Bitcoin son günlerde 80 bin doları henüz kalıcı biçimde aşamadı ve fiyat, ağustos zirvesinin altında dalgalanmayı sürdürüyor.

Kripto Para, Ağustos, Bitcoin, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tahmin piyasasında Bitcoin'in eylül rotası çizildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi
Marmara’da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Pınar Altuğ 52 oldu Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
Beşiktaş’ın yıldızı İstanbul’u böyle keşfediyor İETT’ye binip Taksim’e gitti Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'u böyle keşfediyor! İETT'ye binip Taksim'e gitti
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü

12:07
AK Parti gözden çıkardı mı Melih Gökçek’e açık açık soruldu
AK Parti gözden çıkardı mı? Melih Gökçek’e açık açık soruldu
11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:50
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu Kredi kartını anında kapattı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 12:18:19. #7.12#
SON DAKİKA: Tahmin piyasasında Bitcoin'in eylül rotası çizildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement