Tesla yeniden Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayabilir - Son Dakika
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Kripto Para

Tesla yeniden Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayabilir

Tesla yeniden Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayabilir

Lider kripto para birimi Bitcoin'in yüzde 56'lık yeşil enerji kullanımı Tesla'nın 2025 yılında BTC ile ödemeleri kabul etme ihtimalini artırıyor. Tesla'nın Bitcoin ile ödeme kabul etme planları Elon Musk'ın vermiş olduğu söz sonrasında yeniden gündeme geldi.

30.12.2024 14:31
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Bitcoin'in sürdürülebilir enerji kullanımı, yüzde 56 oranında bir artışla dikkat çekiyor. Bu gelişme, Tesla'nın kripto para birimi ile ödeme kabul etme kararını yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Elektrikli araç devi Tesla, geçmişte kısa bir süreliğine Bitcoin ödemelerini kabul etmiş, ancak Elon Musk çevresel kaygılar nedeniyle bu karardan vazgeçmişti.

Yeşil Madencilik Oranı Yüzde 56'ya Ulaşan BTC Yeniden Tesla Tarafından Kabul Edilebilir

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 2024 yılında gösterdiği yüzde 56'lık yükselişle dikkat çekerken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2025'te Bitcoin ödemelerini kabul etme olasılığı yeniden gündeme geldi.

2021 yılının başında Bitcoin yatırımı yapan ve aynı yılın Mart ayında kripto para ile ödeme kabul edeceğini duyuran Tesla'nın, bu kararından kısa süre sonra vazgeçmesi piyasalarda tedirginlik yaratmıştı. Şirketin kurucusu Elon Musk, Bitcoin madenciliğinde temiz enerji kullanım oranının yüzde 50'yi aşması durumunda konuyu tekrar değerlendireceklerini ve Tesla'nın yeniden Bitcoin ödemelerine izin verebileceğini açıklamıştı.

Son gelişmeler, Musk'ın belirlemiş olduğu bu kriterin karşılandığını gösteriyor. 2024 yılının Aralık ayı verilerine göre Bitcoin madenciliğinde temiz enerji kullanımı yüzde 56 seviyesine ulaştı. Bu gelişme, kripto para biriminin tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşma hedefiyle birleşince, Tesla'nın Bitcoin ödemelerini yeniden gündemine alabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Ancak sürdürülebilirlik konusunda Tesla'nın kendi çelişkileri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre, OECD ülkelerindeki elektrik üretiminin yaklaşık yarısı hala fosil yakıtlara dayanıyor. Elektrikli araçların çevre dostu imajına gölge düşüren bir diğer konu ise lityum pil üretiminin çevresel etkileri.

Tesla'nın 2025'teki Bitcoin politikasını şekillendirecek önemli etkenlerden biri de ABD'nin yeni yönetiminin kripto paralara yaklaşımı olacak gibi duruyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kripto para piyasalarındaki olumlu havanın sürmesi ve olası kripto dostu politikaların, Tesla'yı Bitcoin ödemelerini kabul etmeye yönlendirebileceğini öngörüyor.

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Son Dakika Kripto Para Tesla yeniden Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayabilir - Son Dakika

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