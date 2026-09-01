Trump ailesi tahmin piyasalarındaki yatırımını büyütüyor

1789 Capital bu tura yaklaşık 300 milyon dolarla katılıyor. Şirket sözcüsü Alexa Henning'in doğruladığı bu katkı, turun tamamlanmasıyla firmanın Polymarket'teki toplam yatırımını yaklaşık 500 milyon dolara çıkaracak.

Polymarket'in son değerlemesi 15 milyar dolardı. Tur mevcut şartlarla tamamlanırsa Polymarket'in değerlemesi birkaç ay içinde yüzde 40 artmış olacak.

Yatırım turunun tamamlandığı henüz duyurulmadı. Turun nihai büyüklüğü, katılacak diğer yatırımcılar ve ortaklık dağılımı kapanıştan önce değişebilir.

TRUMP JR. HEM POLYMARKET HEM KALSHI'YE DANIŞMAN

Trump Jr.'ın sektördeki bağlantıları tek şirketi aşıyor. 1789 Capital'ın ilk yatırımının ardından Polymarket'in danışma kuruluna katılan Trump Jr., aynı zamanda platformun başlıca rakibi Kalshi'ye de danışmanlık yapıyor.

New York Times'a göre Trump Jr. 2025'te Kalshi'ye danışman olarak katıldı ve karşılığında değeri 300 bin doları aşan şirket hissesi aldı.

Trump Jr. sektördeki faaliyetlerini özel bir vatandaş olarak yürüttüğünü söylüyor. Times'a konuşan Trump Jr., "İdare içinde hiçbir politika duruşum ve hiçbir görevim yok." dedi.

Ailenin sektörle bağı siyasi tarafta da genişliyor. Başkan Donald Trump tahmin piyasalarını açıkça destekledi ve mayısta bu piyasaların kendi yönetimi altında "gelişeceğini" savundu. Başkanın Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığına atadığı Michael Selig şirketleri övdü. Selig döneminde kurum, tahmin piyasalarını kendi kurallarıyla düzenlemeye çalışan eyaletlere dava açtı.

Bu bağlar muhalefetin dikkatini çekti. Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ndeki Demokratlar, 1789 Capital'ın hızlı büyümesini ve federal politikadan ya da devlet ihalelerinden etkilenen şirketlere yaptığı yatırımları soruşturuyor. Soruşturmanın açılmış olması Trump Jr., 1789 Capital ya da Polymarket'in suç işlediği anlamına gelmiyor. Firma da iddiaları siyasi amaçlı olarak nitelendiriyor ve büyümesinin siyasi etkiyle ilgisi olmadığını belirtiyor.

ICE POLYMARKET'İN YÜZDE 22'SİNE SAHİP

Polymarket'in en büyük yatırımcısı New York Borsası'nın sahibi Intercontinental Exchange (ICE). ICE'nin 30 Haziran 2026 tarihli dosyasına göre şirketin imtiyazlı hisseleri, Polymarket'in dolaşımdaki hisselerinin yaklaşık yüzde 22'sine karşılık geliyor.

ICE'nin yatırımı aşamalı büyüdü. Borsa işletmecisi Ekim 2025'te Polymarket'e 8 milyar dolarlık yatırım öncesi değerleme üzerinden 2 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. SEC dosyasına göre ICE ilk aşamada 1 milyar dolarlık imtiyazlı hisse aldı, Mart 2026'da ise 600 milyon dolarlık ek yatırım yaptı. ICE, ikinci işlemin oluşturduğu gözlemlenebilir fiyat değişimine dayanarak ilk çeyrekte önceki payı için 389 milyon dolarlık nakit dışı gerçeğe uygun değer kazancı kaydetti.

Rakip Kalshi de aynı dönemde büyük sermaye çekti. Şirket bu yıl 22 milyar dolar değerleme üzerinden 1 milyar dolar topladı.

Polymarket'in bugünkü konumu uzun bir dönüşün sonucu. Platform 2022'de CFTC ile vardığı uzlaşma kapsamında 1,4 milyon dolar para cezası ödedi, mevzuata uymayan piyasaları sonlandırdı ve ABD'li kullanıcıların erişimini kısıtladı. Şirket, Temmuz 2025'te 112 milyon dolara satın aldığı QCEX sayesinde CFTC lisanslı bir altyapı edinerek ABD'ye dönüş yolunu açtı.

Yasal tartışma ise sürüyor. Federal ve eyalet düzeyindeki yetkililer tahmin piyasalarının nasıl düzenleneceği konusunda karşı karşıya. Bazı mahkemeler eyalet müdahalesini engellerken bazıları kumar düzenleyicilerine yol verdi. Yeni tur bu davaları çözmüyor. Tur tamamlanırsa Polymarket'in uyum, teknoloji, hukuki süreçler ve Kalshi ile rekabet için kullanabileceği kaynak artacak.

Yeni değerlemenin niteliği de dikkat gerektiriyor. 21 milyar dolar, özel yatırımcıların üzerinde uzlaştığı müzakere edilmiş bir rakam ve halka açık bir piyasa değeri değil. Polymarket, değerlemenin bağımsız biçimde incelenmesini sağlayacak denetlenmiş finansal tablolar da yayımlamadı.