Üç günlük ETF çıkışı Bitcoin\'in direnç testini erteledi

Analistler toplantıdan çıkan asıl piyasa mesajının faiz kararı olmadığı konusunda hem fikir. Fed'in son on yılların en derin iç ayrışmasını yaşaması ve bunun uzun vadeli politika üzerindeki etkileri piyasaların öncelikli odak noktasına dönüştü. Kraken'in baş ekonomisti Thomas Perfumo, faizin sabit tutulmasının toplantının en az ilgi çekici unsuru olduğunu belirtti. Asıl belirsizlik, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato onayına yaklaşan Kevin Warsh'un yanında görevde kalmaya devam etmesinden kaynaklanıyor.

Perfumo, "Powell'ın Warsh'ın atamasına karşın Fed'deki varlığını sürdürmesi politika üzerinde anlaşmazlık potansiyeline işaret ediyor." dedi. Piyasaların faizlerin yıl sonuna kadar sabit kalma ihtimalini yaklaşık yüzde 90 olarak fiyatladığını aktaran Perfumo, bu dinamiğin kripto varlıklar ve büyüme hisseleri açısından net negatif bir tablo oluşturduğunu ekledi.

ETF AKIŞLARI ÜÇ GÜNLÜK ÇIKIŞ SERİSİNDE

ABD'li spot Bitcoin ETF'leri 29 Nisan'da 138 milyon dolarlık net çıkışla günü kapattı. SoSoValue verilerine göre Morgan Stanley'in MSBT ürünü 10,8 milyon dolarla gün içindeki en yüksek bireysel girişi kaydetti. Spot Ethereum ETF'lerinde ise Fidelity'nin FETH fonu öncülüğünde 87,7 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Glassnode verilerine göre ETF varlık büyüklüğü ve CME açık pozisyon toplamı önceki çıkışların ardından dengelenmeye başladı. Analistler bunu kurumsal yatırımcıların temkinli bir geri dönüşü olarak yorumluyor. Ancak tam bir güven ortamının henüz oluşmadığı konusunda da hemfikir.

Sürekli vadeli kontratlar piyasası rekor düzeyde net açık pozisyon fazlasına ulaştı. Bu tablo, duyarlılığın iyileşmesi ya da spot talebin canlanması durumunda kısa pozisyon sıkışması (short squeeze) riskini canlı tutuyor.

FAİZ RİSKİ YAPISAL BOYUT KAZANABİLİR

21Shares'in kıdemli kripto araştırma stratejisti Matt Mena, "Şahin muhalifler piyasanın pivot partisine soğuk su döktü." dedi. Bitunix analisti Chen Dean ise piyasanın odak noktasının artık faiz kesintisi olup olmadığı sorusundan uzaklaştığını savundu. Dean'e göre asıl yeniden fiyatlama riski, tekrarlayan enerji ve arz şoklarının politika yapıcıları uzun süre yüksek faizi yapısal bir gerçek olarak benimsemeye zorlamasından kaynaklanıyor. Nansen araştırma analisti Jake Kennis de aynı çerçeveyi çizerek Fed'in uzun süre yüksek faiz sinyalinin Bitcoin'i 78 bin dolar altında tuttuğunu ve piyasayı kısıtlayıcı politika ile enerji riskinin şekillendirdiği bir bekleme sürecine soktuğunu belirtti.

Glassnode'un son raporunda Bitcoin'in Gerçek Piyasa Ortalamasının altında "sıkışmış" kaldığı, 65-70 bin dolar arasında destek kümelendiği ve spot satış baskısının hafiflediği aktarıldı. Satış baskısı azalmış ve destek seviyeleri birkaç hafta öncesine kıyasla daha net bir görünüm kazanmış durumda. Buna karşın üç ardışık günlük ETF çıkışı, parçalanmış bir Fed ve yapışkan makro riskler piyasayı aynı direnç tavanının altında tutmaya devam ediyor.