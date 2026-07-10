Wall Street'te yeni yasak: Çalışanlar bahis oynayamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wall Street'te yeni yasak: Çalışanlar bahis oynayamayacak

Wall Street\'te yeni yasak: Çalışanlar bahis oynayamayacak
10.07.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Goldman Sachs ve Morgan Stanley de aralarında bulunduğu Wall Street devleri, çalışanların tahmin piyasalarında işlem yapmasını kısıtlamaya başladı. Bu kısıtlamayla birlikte çalışanların kamuya açık olmayan bilgileri kullanarak olay sözleşmelerinde işlem yapabileceği endişesinden kaynaklanıyor.

Wall Street bankaları, çalışanların tahmin piyasası platformlarındaki işlemlerini içeriden ticaret kaygısıyla sınırlandırıyor. Basına yansıyan bilgilere göre Goldman Sachs, çalışanlarına bankayla doğrudan ilgili olay sözleşmelerinde işlem yapmayı yasakladı. Bu kapsam finansal piyasaları, makroekonomik gelişmeleri, seçimleri ve jeopolitik olayları içeriyor.

Morgan Stanley'deki kaynaklar, bankanın çalışanların tahmin piyasası işlemlerine ilişkin kuralları bulunduğunu aktardı. Bank of America ise çalışanları için tahmin piyasası işlemlerini kısıtlayan yeni önlemler yayımlama sürecinde olduğunu belirtti.

Gelişme, tahmin piyasalarını çevreleyen içeriden ticaret endişelerini artırdı. Konu Beyaz Saray'ın ve ABD'li yasa koyucuların da dikkatini çekmiş, kamu görevlilerinin siyasi tahmin piyasalarında işlem yapmasını kısıtlamayı amaçlayan yasa teklifleri gündeme gelmişti.

GOOGLE ÇALIŞANI POLYMARKET'TE 1,2 MİLYON DOLAR KAZANDI

Mayısta ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu (CFTC), Google yazılım mühendisi Michele Spagnuolo'nun iş yerinde eriştiği kamuya açık olmayan bilgiyle Polymarket'te 1,2 milyon dolar kazandığını açıkladı. Wisconsin milletvekili Bryan Steil 18 Haziran'da bazı kamu görevlilerinin kamu politikası konuları ve siyasi sonuçlar üzerine bahis oynamasını engelleyecek bir yasa teklifi sundu ancak Beyaz Saray'daki yetkilileri kapsam dışında bıraktı. Ocak ayında ise bir asker, ABD güçlerince görevden alınıp yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun düşürülmesine oynayarak 400 binden fazla dolar kazandığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

POLYMARKET ABD ERİŞİMİNİ GENİŞLETİYOR

Bu arada Polymarket, ABD'deki kullanıcılara kaldıraçlı işlem sunmak için düzenleyici onay arıyor. Bu yöntem, kullanıcıların etkinliklere daha az peşin sermayeyle bahis oynamasına olanak tanıyor. Platform, 3 Temmuz'da Ulusal Vadeli İşlemler Birliği'ne (NFA) yaptığı başvuruyla bağlı kuruluşu Coming Home GBA LLC üzerinden vadeli işlem komisyoncusu olmayı hedefliyor. Kullanıcılara tam teminatlandırılmamış işlem sunabilmek için ayrıca CFTC onayına da ihtiyacı bulunuyor. Polymarket'in başlıca rakibi Kalshi, bağlı kuruluşu Kinetic Markets LLC'nin martta NFA yetkisi almasıyla bu onayı çoktan elde etmişti.

İki platform da son dönemde rekor hacimlere ulaştı. Polymarket 20 Haziran'da 713 milyon dolarlık günlük işlem hacmine çıkarken bu eşik, 11 Haziran'da başlayan Dünya Kupası'nın ardından geldi. Kalshi ise 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tahmin piyasalarındaki hareketi körüklemesiyle haziranda 9,4 milyar dolara yakın rekor aylık hacim kaydetti.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Wall Street'te yeni yasak: Çalışanlar bahis oynayamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL
Macaristan Başbakanı Magyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesine dikkat çeken yorum Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
Messi’nin karşısında 3 Türk Dünya Kupası’nda tarih yazmanın peşindeler Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler
Beşiktaş, Salih Özcan’la 31 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kocaeli’nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı Kocaeli'nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı

17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:50:57. #7.12#
SON DAKİKA: Wall Street'te yeni yasak: Çalışanlar bahis oynayamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.