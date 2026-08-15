Wall Street'ten kripto yasasına destek - Son Dakika
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Wall Street'ten kripto yasasına destek

Wall Street\'ten kripto yasasına destek
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Citigroup CEO'su Jane Fraser, ABD'de kripto piyasa yapısını düzenleyecek CLARITY tasarısının iyi hazırlanmış bir metinle kabul edilmesini istediğini söyledi. Bankanın dijital varlıklarda öncü olduğunu belirten Fraser, yine de tasarıda bazı iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Fraser kripto düzenlemesine ilişkin beklentisini dile getirdi. CEO, "Yeniliği destekleyen ve dijital varlıkların sunduğu imkânların güvenli biçimde benimsenmesini teşvik eden iyi bir düzenleme istiyoruz." dedi. Fraser, böyle bir yasanın sistem için son derece olumlu olacağını düşündüğünü de ekledi. Yasa koyucular geçen hafta tatile girmeden önce CLARITY Yasası'nı oylamaya çalışmış ancak zamana sığdıramamıştı. Oylamanın eylül ayında yapılması bekleniyor.

Tasarıdaki önemli tıkanma noktalarından biri, bankacılık lobisinin itirazları oldu. Bankalar, kripto şirketlerinin stablecoin tutan müşterilere getiri ödemesine karşı çıkıyor. ABD'deki bankalara göre kripto borsaları müşterilere daha cazip getiri sunarsa bankalar mevduat kaybedebilir. Fraser de küçük bankaların ABD için önemli bir rol oynadığını ve stablecoin sahiplerine getiri ödeyen bir sistemin "zararlı etki" yaratabileceğini yineledi. Bununla birlikte tasarıda iyileştirmeler için baskıyı sürdürdüklerini, ancak iyi bir tasarının geçmesini istediklerini belirtti.

COINBASE OCAKTA TASARIYA DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Stablecoin getirisi tartışması, sektörde ayrışmaya yol açtı. ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase, stablecoin getirilerinin kısıtlanmasına yönelik talepler nedeniyle bankacılık cephesiyle anlaşmazlığa düştü ve ocak ayında tasarıya verdiği desteği çekti. Bankalar ile kripto şirketleri arasındaki bu görüş ayrılığı, süreci zorlaştıran başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

TASARI SENATO'DA İLERLEYEMİYOR

CLARITY Yasası'nın geçmişi bir yılı aşkın süreye dayanıyor. Tasarı geçen yıl Temsilciler Meclisi'nden geçmiş ancak Senato'daki tıkanıklığı aşamadı. Kripto düzenlemesi, kripto yanlısı Başkan Donald Trump'ın öncelikleri arasında yer alsa da tasarı üzerinde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar birlikte çalışıyor.

Buna karşın tasarının mevcut haline destek verenler de var. Fidelity ve Goldman Sachs gibi büyük kurumların yanı sıra kripto lobisi grupları ve bazı siyasetçiler, gözden geçirilen tasarının şu haliyle işlevsel olduğunu savunuyor. Tüm tarafların gözü şimdi eylül ayında yapılması beklenen oylamada olacak.

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