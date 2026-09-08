Zcash bir ayda değerini ikiye katladı

Zcash'in yükselişi, gizlilik odaklı kripto paraların toplam piyasa değerindeki artışa öncülük etti. Glassnode'un sınıflandırmasında gizlilik odaklı kripto paralar, Bitcoin'in Ekim 2025'te zirve yaptığı günün üzerinde kalan tek sektörü oluşturuyor. Bitcoin bu zirvenin yüzde 36 altında, ilk 200 varlığın medyanı ise yüzde 58 aşağıda işlem görürken gizlilik kripto paraları aynı dönemde yüzde 213 yükseldi. Bir yıl önce 7,1 milyar dolar olan sektörün büyüklüğü bugün 33,6 milyar dolara ulaştı ve bu genişlemenin büyük bölümünü Zcash sağladı. Glassnode verilerine göre Zcash, sektörün toplam piyasa değerinin yüzde 62'sini oluşturuyor. Kripto paranın değeri son on iki ayda yaklaşık 26 katına çıktı.

AÇIK POZİSYONLARDA ZARAR 39 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Zcash'in düşeceğini öngören büyük yatırımcıların açık pozisyonlarında zarar büyüdü. Hyperliquid verilerine göre Garrett Jin ile ilişkilendirilen cüzdan, ortalama 576,30 dolardan açtığı 39 bin 760 Zcash'lik kısa pozisyonda 21,94 milyon dolar zarardaydı. Bir diğer cüzdan 644 dolardan açtığı 27 bin 557 Zcash'lik pozisyonda 13,33 milyon dolar, üçüncü bir cüzdan da 15 bin 785 Zcash'te 4,12 milyon dolar kayıptaydı. Üç pozisyon birlikte yaklaşık 39 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarar taşıyordu.

Üç pozisyon da açık kaldığı için zarar henüz gerçekleşmedi. Pozitif fonlama oranları nedeniyle yükselişe oynayanlar, düşüş yönünde pozisyon alanlara ödeme yapıyor. Bu gelir, kısa pozisyonların zararını kısmen karşılıyor. Jin işlemi açtığından bu yana 554 bin 850 dolar fonlama geliri topladı. Kaldıraçlı işlemlerde risk yükselişe oynayanlar için de sürüyor. CoinGlass verilerine göre Zcash vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü 2,56 milyar dolara ulaştı. Fiyat gerilerse kaldıraçlı uzun pozisyonlar da tasfiye riskiyle karşılaşabilir.

GRAYSCALE ZCASH FONUNU İŞLEME AÇTI

Grayscale, ABD'nin yalnızca Zcash'e yatırım yapan ilk borsa yatırım ürününü 25 Ağustos'ta NYSE Arca'da işleme açtı. Borsa yatırım fonları son dönemde kripto sektöründe fiyatı belirleyen ana etkenlerden biri haline geldi. Benzer örüntü daha önce Bitcoin ve Ethereum'da da görülmüş, iki varlık artan fon girişleriyle 2025'te yeni zirvelere çıkmıştı. Gizlilik özelliği de talebi besliyor. Finansal gizlilik arayışı da bu kripto paralara yönelik talebin nedenleri arasında gösteriliyor.

TEKNİK GÖSTERGELER DÜZELTME RİSKİNE İŞARET EDİYOR

Teknik göstergeler, yükselişin ardından geri çekilme riskine işaret ediyor. Göreli güç endeksinde (RSI) fiyatla ters yönde bir hareket oluştu. Fiyat ağustostaki yaklaşık 880 dolarlık zirveden 1200 doların üzerine çıkarken RSI daha düşük bir tepe yaptı ve 74 dolayında kaldı. Bu ayrışma, yükselişin hız kaybettiğine işaret edebilir. İkinci sinyali, fiyatın hareketli ortalamalardan aşırı uzaklaşması oluşturuyor. Zcash, 847 dolardaki 20 günlük hareketli ortalamanın yaklaşık yüzde 33 üzerinde işlem görüyor. 50 günlük hareketli ortalama ise 650 dolar dolayında bulunuyor.

Fiyat ile hareketli ortalamalar arasındaki mesafe açılmış durumda. Kâr satışlarının hızlanması, fiyatın aşağıdaki destekleri test etmesine yol açabilir. İzlenecek ilk kritik bölge, son kırılım alanına denk gelen 1040 ile 1080 dolar aralığı. Bu bölgenin korunması Zcash'in 1200 ile 1250 doları yeniden denemeden önce dengelenmesini sağlayabilir. Aşağı yönde ise önce 950 dolar, ardından 800 ile 850 dolar arasındaki önceki sıkışma bölgesi öne çıkıyor. Yükselişin devamı için alım talebinin güçlenmesi gerekiyor.