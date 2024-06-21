ABD yönetimi kripto para politikalarını yumuşatıyor

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Kripto para borsası Kraken CEO'su Dave Ripley, son zamanlarda ABD yönetiminin kripto paralara olan yaklaşımında bir yumuşama olduğunu belirtti. Ripley açıklamasında, yıl içindeki değişikliklere dikkat çekti ve Kongre'deki desteğin partiler üstü olduğunu vurguladı.

ABD'de Kripto Düzenlemelerinde Destek Artıyor

Kripto para piyasalarında faaliyet gösteren önde gelen borsalardan Kraken'in CEO'su Dave Ripley, önemli açıklamalarda bulundu. Ripley'nin sözleri, ABD'de kripto para sektörüne yönelik tutumun yumuşadığına işaret ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan Ripley, "Yılın başlarında Washington'dan gelen sert rüzgarlar, yerini daha ılımlı bir havaya bıraktı." diyerek başladığı konuşmasında, özellikle son aylarda Kongre ve Senato'da kripto dostu bir atmosfer gözlemlediğini vurguladı.

Ripley'nin dikkat çektiği bir diğer önemli gelişme ise, geçtiğimiz ay Temsilciler Meclisi'nden geçen 21. Yüzyıl Finansal İnovasyon ve Teknoloji Yasası (FIT21) oldu. "Bu tasarının bu denli geniş bir destek görmesi, sektörümüz adına umut verici." diyen Ripley, özellikle Demokrat vekillerin de tasarıya verdikleri desteğin altını çizdi.

Öte yandan Ripley, kripto dünyasının siyasetle olan ilişkisine de değindi. Ripley, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paralara olan bakış açısındaki değişime değinerek, "Trump'ın bu konudaki tutumu ilginç bir evrim geçirdi. Eskiden 'aldatmaca' dediği Bitcoin'e karşı artık daha yumuşak bir tavır sergiliyor." şeklinde konuştu.