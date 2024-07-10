İtalya kripto düzenlemeleri için tarih verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

İtalya kripto düzenlemeleri için tarih verdi

İtalya kripto düzenlemeleri için tarih verdi

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Avrupa Birliği'nin kripto para düzenlemelerinin yakında uygulamaya konulacağını duyurdu. Yeni yönergeler, kripto varlık sahiplerinin korunmasını ve piyasanın daha etkin denetlenmesini hedefliyor.

10.07.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Merkez Bankası, kripto para düzenlemeleri konusunda önemli adımlar atıyor. İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, AB'nin kripto varlık yönetmeliklerinin etkili bir şekilde uygulanması için yeni yönergelerin yakında duyurulacağını bildirdi.

İtalya AB Kripto Kurallarını Açıklamaya Hazırlanıyor

İtalyan Bankalar Birliği'nde konuşan İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Avrupa Birliği'nin yeni kripto düzenlemelerinin ülkede nasıl uygulanacağına dair yakın zamanda bir açıklama yapılacağını duyurdu. Panetta, bu düzenlemelerin AB'nin Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği'ni (MiCA) etkin bir şekilde hayata geçirmeyi ve yatırımcıları korumayı hedeflediğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı, MiCA kapsamında özellikle ART'lar ve EMT'ler gibi iki token türüne odaklanıldığını ifade etti.

Konuşmasında Bitcoin ve Ethereum gibi desteklenmeyen kripto para birimlerine de değinen Panetta, bu tür varlıkların gerçek bir değere sahip olmadığını dile getirdi. Bu duruma rağmen Panetta, desteksiz kripto para yatırımcılarının sayısının az olmakla birlikte göz ardı edilemeyecek düzeyde olduğunu ve gelecekte artış gösterebileceğini ekledi.

İtalya'nın kripto piyasalarını daha sıkı denetim altına alacağını belirten Panetta, yeni cezai yaptırımların da geleceğini açıkladı. Son olarak konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin aktardıklarına göre İtalyan hükümeti piyasa manipülasyonu ve içeriden bilgi ticaretini önlemek amacıyla 5 bin ila 5 milyon Euro arasında değişen para cezaları öngören bir kararname üzerinde çalışıyor.

Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Kripto Para, İtalya, Fabio, Ethereum, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para İtalya kripto düzenlemeleri için tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:44:02. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya kripto düzenlemeleri için tarih verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement