Jump Crypto başkanından beklenmedik hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Jump Crypto başkanından beklenmedik hamle

Jump Crypto başkanından beklenmedik hamle

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Jump Crypto'nun Başkanı Kanav Kariya, üç yıllık görev süresinin ardından şirketten ayrıldığını duyurdu. Kariya, bu kararını sosyal medya platformu üzerinden takipçileriyle paylaştı ve 24 Haziran'ı son mesai günü olarak belirtti. Gelecek planlarına dair de ipuçları veren Kariya, portföy şirketlerine odaklanacağını ve kişisel hayatına daha fazla zaman ayıracağını belirtti.

24.06.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üç yıl boyunca Jump Crypto'ya liderlik eden Kanav Kariya, şirketle yollarını ayırıyor. Görev süresi boyunca önemli başarılara imza atan Kariya, gelecekteki planlarını ve şirketten ayrılma nedenlerini açıkladı.

Jump Crypto'da Bir Dönem Sona Eriyor

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Jump Crypto'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirketin dümeninde üç yıldır bulunan Başkan Kanav Kariya, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kariya, bu önemli kararını popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden takipçileriyle paylaştı. Açıklamasında 24 Haziran tarihini Jump Crypto'daki son mesai günü olarak belirten Kariya, gelecek planlarına dair ipuçları da verdi.

Deneyimli yönetici, "Bundan sonraki süreçte, yakından ilgilendiğim portföy şirketlerine odaklanmayı sürdüreceğim. Aynı zamanda, geride bıraktığımız yoğun dönemi değerlendirme fırsatı yakalayacağım." ifadelerini kullandı. Kariya, kişisel hayatına da vurgu yaparak, "İhmal ettiğim dostluklarımı tazelemeyi ve okuma listemi eritmeyi hedefliyorum. Yeni bir maceraya atılmadan önce, ilham perimle buluşmayı sabırla bekleyeceğim." dedi.

Kariya'nın profesyonel geçmişine bakıldığında, Jump Crypto'daki kariyerinin 2021 öncesine uzandığı görülüyor. LinkedIn profiline göre Kariya, başkanlık görevinden önce şirkette Dijital Varlıklar için Stratejik Girişimler Direktörlüğü ve nicel araştırmacılık pozisyonlarında bulunmuştu.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Jump Crypto başkanından beklenmedik hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
20:09 Kayseri’de diri fay hattı bulundu Kayseri'de diri fay hattı bulundu
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 21:46:04. #1.11#
SON DAKİKA: Jump Crypto başkanından beklenmedik hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement