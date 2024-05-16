Kripto Para Düzenlemesi, TBMM'de! Denetim mekanizması SPK olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Kripto Para Düzenlemesi, TBMM'de! Denetim mekanizması SPK olacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Bu teklif, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almayı zorunlu kılıyor ve TÜBİTAK'ın teknoloji altyapılarını belirlemesini öngörüyor.

16.05.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için SPK'dan izin alma zorunluluğu getiriyor ve TÜBİTAK'ın teknoloji altyapılarını belirlemesini öngörüyor.

DENETİM MEKANİZMASI SPK OLACAK

Kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda atılan önemli bir adımla, TBMM'ye yeni bir yasa teklifi sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına göre 19 maddeden oluşan teklif, kripto varlık ekosisteminin unsurlarını tanımlayarak, bu alanda hizmet vermek isteyen kuruluşların Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almasını zorunlu hale getiriyor.

Yasa teklifinin getirdiği en dikkat çekici noktalardan biri, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kullanacağı bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıların TÜBİTAK tarafından belirlenmesi oldu. Bu sayede, kripto varlık satışı ve dağıtımı da SPK'nın denetimi altına girecek. Ayrıca, kripto varlık ihraçları için TÜBİTAK'tan alınacak ön raporlar da şart koşuluyor.

Güler, kripto platformlarındaki işlemlerin güvenli, şeffaf ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi için alınacak önlemlere de değindi. Yatırım danışmanlığı hizmetleri ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların usul ve esasları SPK tarafından belirlenecek. SPK, izinsiz faaliyet gösteren kuruluşlara karşı yetkilendirilirken, yurt içi ve yurt dışı ayrımı olmaksızın hukuka aykırı faaliyetlerle etkin bir mücadele öngörülüyor.

İZİNSİZ KRİPTO FAALİYETLERİNE HAPİS CEZASI YOLDA

Yasa teklifi, izinsiz kripto faaliyetlerine yönelik 3 ila 5 yıl arası hapis cezası getirirken, mevcut faaliyet gösteren kuruluşlar için bir geçiş süreci tanımlanıyor. Bu kuruluşların bir ay içinde SPK'ya başvurması ya da üç ay içinde tasfiye kararı alması gerekecek. Öte yandan, yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsalarının Türkiye'deki kullanımının sonlandırılması da planlanıyor.

Kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik sorulan soruyu yanıtlandıran Güler, "Teklifimizde vergilendirme söz konusu değil. SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli olacak." ifadesini kullandı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Abdullah Güler, Kripto Para, AK Parti, Tübitak, Kripto Borsaları, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kripto Para Düzenlemesi, TBMM'de! Denetim mekanizması SPK olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:50:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kripto Para Düzenlemesi, TBMM'de! Denetim mekanizması SPK olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement