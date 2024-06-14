Trezor Safe 5 ile kripto güvenliğinde devrim - Son Dakika
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Trezor Safe 5 ile kripto güvenliğinde devrim

Trezor Safe 5 ile kripto güvenliğinde devrim

Kripto para dünyasının önde gelen donanım cüzdan üreticilerinden Trezor, BTC Prague 2024'te üç yeni ürününü tanıttı. Bu ürünler arasında Trezor Safe 5 cüzdanı, Bitcoin'e özel bir sürüm ve Trezor Expert hizmeti bulunuyor. Trezor Safe 5, kullanıcıların binlerce kripto para birimini tek bir cihazdan yönetmesine, stake etmesine ve güvenle kullanmasına imkân tanıyor.

14.06.2024 12:54
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Trezor, BTC Prague 2024'te yepyeni ürün serisi Trezor Safe 5'i tanıttı. Yalnızca Bitcoin için tasarlanmış özel sürümlerle birlikte, bu cihazlar kullanıcıların kripto varlıkların daha güvenli ve kolay bir şekilde yönetmesini sağlayacak.

Kripto Yönetimi Artık Daha Güvenli ve Kolay

Kripto para dünyasının önde gelen donanım cüzdan üreticilerinden Trezor, Prag'da düzenlenen BTC Prague 2024 etkinliğinde dijital varlıkların güvenliği ve özerkliği konusunda çığır açacak üç yeni ürününü tanıttı. Bu yenilikçi ürünler arasında çok yönlü Trezor Safe 5 cüzdanı, Bitcoin'e adanmış özel bir sürüm ve müşterilere özel bir hizmet olan Trezor Expert yer alıyor.

Trezor Safe 5, kullanıcıların binlerce kripto para birimini tek bir cihazdan yönetmesine, stake etmesine ve güvenle kullanmasına imkân tanıyor. Cihaz, Trezor Suite uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olurken, geniş ve renkli dokunmatik ekranı sayesinde kullanıcılara dokunsal geri bildirim sağlıyor. Kriptografik işlemler için özel olarak tasarlanan güvenli çipi ve 20 kelimelik gelişmiş yedekleme özelliği ile Trezor Safe 5, kullanıcıların güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.

Trezor'un açık kaynaklı yazılım felsefesi, topluluk tarafından ürünlerin denetlenmesine olanak tanıyor ve olası güvenlik açıklarının hızla tespit edilerek giderilmesini sağlıyor. EAL 6+ sertifikalı güvenli öğesi ile Trezor Safe 5, en gelişmiş saldırılara karşı bile dirençli bir yapıya sahip. Firma ayrıca, yeni cihazlarının eski yedekleme süreçleriyle uyumlu olacağını da müjdeliyor.

Temmuz ayında satışa sunulacak olan Trezor Safe 5, ilk etapta Bitcoin odaklı Siyah Grafit rengiyle piyasaya çıkacak. Ağustos ortasında ise Yeşil Beril ve Menekşe Cevheri renk seçenekleri de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazın başlangıç fiyatı ise 169 dolar olarak belirlendi.

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Son Dakika Kripto Trezor Safe 5 ile kripto güvenliğinde devrim - Son Dakika

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