1 Başka Tiyatro, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya'nın prömiyerini gerçekleştirdi

Farklı meslek gruplarında çalışan ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 22 kişinin, bundan 6 yıl önce bir araya gelerek kurduğu 1 Başka Tiyatro Grubu, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya' adlı oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni Dünya Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen gösteride yaklaşık 100 sanatsever oyunu takip etti. Prömiyerin ardından oyun, lösemili çocuklar başta olmak üzere çeşitli vakıf ve dernekler yararına oynanacak. Oyunlardan elde edilen bilet gelirleri oyunun oynandığı gün o derneklere verilecek. Oyunun yıl sonuna kadar yaklaşık 30 gösterimi olacak.

'HAYALLERİMİ VE BİLGİLERİMİ BİRLEŞTİREREK YAZDIM'Prömiyer öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyunun yazarı Elif Epiri, 24 kişiyle oyunlarını oynadıklarını ve tüm arkadaşlarının gönüllü olduklarını belirtti. Oyun hakkında bilgi veren Epiri, "Oyunun konusu, çok yüksek medeniyette 'Lemurya' diye kayıp bir kıta var. Bu tarih bilgilerinden öğrendiğimiz gerçek bir bilgi. Bu kıtada zamanında yaşanırken, hiç savaşlar olmazmış, hiç yalanlar olmazmış, tecavüz olmamış. Bizden çok yüksek boyutta bir medeniyette yaşamışlar. Ben şöyle bir hayal kurdum. O medeniyetten insanlar şu an bizim yanımıza gelselerdi ve bizim bu durumumuzu görselerdi. Bize ne derlerdi. Bize nasıl yardımcı olmaya çalışırlardı. Bizim elimizden tutup nasıl üst boyuta çekmeye çalışırlardı. Bunları hayal ederken 'Doğru mu Doğrular? Lemurya' isimli oyunu yazmak aklıma geldi. Yazarken şunu hayal ettim. Belki Betül Mardin bizden çok üst boyutta yaşayan fakat bize burada insan rolü yapan biridir. Belki Haldun Dormen öyledir. Aysel Gürel öyle. Kendisine feminist derken aslında feminist ne demek, neden feminist olmuş. Bunları araştırırken bizim kafamızda çok farklı yanlışların olduğunu öğrendim. Bunları kendi hayallerim ve bilgilerimle birleştirerek yazdım. Biraz da eğlenceli bir oyun oldu" dedi.'BİLET GELİRLERİ FAYDALI VAKIF VE DERNEKLERE GİDİYOR'Oyunun insanları farklı duygular içinde bıraktığını ifade eden Epiri, "Düşünüyoruz ama arada hep birlikte oynuyoruz. Prömiyerimiz dün başladı, 2 gün oluyor. Salonlarımız küçük geliyor. Dostlarımız ve bağışçılarımız çok olduğu için 2 gece üst üste yapıyoruz. 17 Haziran'a kadar da her gün bir derneğimize oynayacağız. Yaklaşık 1 saat 45 dakikalık bir oyun. Bu kış sonuna kadar her ay 5-6 oyunumuz kapatıldı. Bunun için de çok gurur duyuyoruz. Bu yaz yaklaşık 20 oyun oynayacağız. Temmuz- Ağustos arası ara vereceğiz. Eylül ayında da 20 oyunumuz daha olacak. Geliri UCİM'e, LÖDER, Türk Eğitim Vakfı gibi birçok faydalı derneklere gidiyor. Yaklaşık 15 tane derneğimiz var. Onlara elimizden geldiği kadar el ele ve bir olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.'ÇEŞİTLİ MESLEKLERDEN, GÖNÜLLÜ ARKADAŞLARLA KURDUK'

Ekibinin tamamen gönüllülerden oluştuğunu söyleyen 1 Başka Tiyatro Yönetmen yardımcısı Özgür İde Acarbabacan ise "Bu sezon 6'ncı sezonumuz. 5'inci oyunumuzu oynuyoruz. Ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşuyor. Bursa'da sosyal hayatta ve iş hayatında tanınmış insanlar ekibimize dahil oluyorlar. Tamamen gönüllü olarak bizimleler. Çeşitli mesleklerden arkadaşlarımız var. Oyunlarımızı STK'lar vakıflar ve ve dernekler yararına oynuyoruz. O gece oynanan oyunun bilet ücretlerini o vakıf ya da derneğe gidiyor. Bunların arasında çok değerli dernekler var. Burs fonlarına yardım ettiklerimiz var. Hasta çocuklarımıza yardım ettiklerimiz var. Ben aynı zamanda Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 10 senedir onlarla birlikte çalışıyorum. 2 senedir de yönetim kurulunda görev alıyorum. Bizim derneğimize çok büyük katkıları oluyor. Çocuklara umut olmuş oluyor. Birçok derneğin bur fonları var" diye konuştu.