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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tuzla'da kutlandı - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tuzla'da kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde kutlandı. Tuzla'da gerçekleştirilen programda gazeteciler bir araya geldi ve mesleki dayanışma sağlandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tuzla\'da kutlandı
11.01.2024 - 20:25,  Güncelleme: 20:29
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tuzla'da kutlandı

İSTANBUL - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde kutlandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Tuzla'da da gazetecilerin katıldığı bir programla kutlandı. Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen organizasyon, Tuzla Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 80 gazetecinin katıldığı programda, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da basın mensupları ile bir araya gelerek onların mesleki gününü tebrik etti. Tüm Radyo, Televizyon ve İnternet Habercileri Derneği Başkanı Av. Bedia Teymur, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Oğuzhan Bayrak da etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle buradayız. Ben bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim Türkiye'de gazeteciliği yapan bütün gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum. İki yüzlülük yaparak, elindeki gücü kuvveti gazeteleri kontrol altına almak için kullanarak, telekomünikasyonun geliştiği bir dünyada, göz göre göre canlı yayında öldürülen çocukların ve ailelerin olduğu bir ortamda bunları örtmeye çalışmak meslek adına da insanlık adına da utanç verici. Filistin'de yaşananlar, Kuzey Irak'a Suriye'de yaşananlar değil sadece. Canlı yayında Bağdat'ın bombalanmasıyla başlayan Orta Doğu serüveni olurken bunlara ses çıkarmayan gazetecilerin mesleklerini sorgulaması lazım. Gazetecilik zor bir meslek. Bazen halkın istek ve taleplerini iletmek, halkı bilgilendirmek ve bunun için gayret sarf etmenin ötesinde hayati tehlikelere varıncaya kadar birçok riski barındıran bir meslek" dedi.

Türkiye Radyo Televizyon ve İnternet Habercileri Derneği Başkanı Av. Bedia Teymur, "Gerçekten çok anlamlı bir günü kutluyoruz. Aslında büyük bir mücadele sonucunda 60 yıl önce gazetecilik mesleğinin yasal olarak tanınmasından sonra anlam kazanmaya başladı. Çünkü o güne kadar bir meslek olarak görülmüyordu. Ama bugün gazetecilik yasal olarak 212 denilen özel düzenlemeye tabii oldu. Son birkaç yıldır internet basınının da basın ve gazeteci olarak tanımlanması için çok mücadele ettik, görüşmeler yaptık. Bunu başardık, eksik yanları olsa da bundan sonra yeşil pasaport gibi gazetecilerin haklarından da yararlanabilmek için hep beraber tekrar mücadele edeceğimize söz veriyorum" dedi.

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, "Dijital medya gerçeği var ve hayatımızda olduğu halde yasalar tarafından tanınmıyordu. Yaklaşık dört yıl ciddi bir mücadele verdik, bu mücadele neticesinde TBMM Dijital Mecra Komisyonu paydaş değeriyiz, beraber çalıştık. Büyük emekler harcadık" dedi.

Kaynak: İHA
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