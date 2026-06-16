Bodrum\'da 10. Uluslararası Caz Festivali başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, plaket töreni ve açılış konseri ile başladı.

Caz Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 15 - 28 Haziran 2026 tarihleri arasında Bodrum yarımadasının çeşitli mekanlarında müzikseverlerle buluşuyor. 14 gün sürecek festivalde konser, söyleşi, sergi etkinlikleri yer alacak.

Festivalin plaket töreni ve açılış konseri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlendi. Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür paketleri verildi. Medya sponsoru Kent Medya Grubu'na da teşekkür plaketi verildi.

Plaket töreninin ardından Dilek Sert Erdoğan Hammond Band feat. Yavuz Darıdere konseri gerçekleştirildi.

Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu festival ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum Caz Festivali 10 yaşına geldi. Sanıyorum oldukça deneyim kazanan bir festival oldu Bodrum Yarımadası'nda. Tüm Bodrum'un katılımıyla ve katkılarıyla biz bu festivali gerçekleştiriyoruz Caz Derneği olarak. Tüm çabamız yıl boyunca Bodrum'u bu güzel festivalle buluşturmak oluyor. Bu sene 10. yılımızda iki güzel haberimiz var. Bir tanesi; Bodrum Caz Festivali EFFE Label'ı alarak Avrupa'nın sayılı festivalleri arasına girdi. İkincisi de; Dünya Caz Network'üne dahil olduk ve önümüzdeki ay Sicilya'da bize, Bodrum Caz Festivali'ne bir ödül verecekler. Bu haberlerle sizi karşılıyoruz. ve çok heyecanlıyız tabii her zamanki gibi. Güzel bir festival, güzel bir programla 28 Haziran'a kadar her akşam dolu dolu, Bodrum'un değişik yerlerinde sizlerle birlikte olacağız" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA