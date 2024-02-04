11 İlin Türküsü Konseri: Depremden etkilenen illere özel bir etkinlik

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin birinci yılında, afetten etkilenen illere özgü şarkıların da yer aldığı "11 İlin Türküsü" konseri verilecek.
Adana Valiliğinin katkılarıyla Nazende Çoksesli Korosunca düzenlenecek konserde, afetin ardından yaşananlar ve hikayelere yönelik görüntüler de anlatım eşliğinde dinleyicilere sunulacak.
Koro şefliğini Eray İnal'ın, solistliğini Uğur Aslan yapacağı konser, 5 Şubat Pazartesi saat 20.00'de bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde gerçekleştirilecek.
Koro şefi Eray İnal, AA muhabirine, konser için provalarının sürdüğünü belirtti.
Koroda 55 kişinin yer aldığını, ayrıca 10 kişinin de enstrümanlarıyla konsere katılacağını ifade eden İnal, güzel bir ekiple anlamlı bir etkinliğe imza atacaklarını söyledi.
İnal, projeyi, 11 ilin yaşadığı bu acı günü anmak ve unutmamak için gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dinleyiciler türküleri dinlerken hüzünlenecekler ama hikayelerde de umudu anlatıyoruz. Bu dünyada hepimizin geçici olduğunu, güzel ve hayata tutunur şekilde yaşamak gerektiğini seyirciye anlatacağız." dedi.
"Neşeyle bitireceğiz hikayemizi"
Solist Uğur Aslan da depremde Hatay'da 11 aile ferdini kaybettiğini anlattı.
Deprem haberini İstanbul'dayken telefonda öğrendiğini belirten Aslan, "Telefondaki ses kesik kesik 'Amca yalvarırım yardım et, enkazın altındayız, çıkamıyoruz' dedi. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ona telefonu kapatmasını ve sakinleşmesini söyledikten 5-10 dakika sonra diğer yeğenim telefonla aradı. Aynı feryat ondan da geldi. Sonra haberleri açtım ve olayı kavramaya çalıştım. Oradan sonra ufak ufak kamuoyu bilgilendirmeleri yapmaya başladık. İnsanların Hatay'a ve diğer deprem bölgelerine yardımları için anonslar geçmeye başladık." ifadelerini kullandı.
Aslan, insanların sahip oldukları her şeyi 6 Şubat'taki depremle kaybettiğini söyledi.
İnsanların rutin yaşantılarını sürdürürken hiç beklenmedik bir şey olduğunu ve depremin meydana geldiğini anlatan Aslan, şunları anlattı:
"Bu trajedinin altından kalkmak için bir savaşın içine girdi insanlar. Yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladıkça eski rutinlerinden hatırladıkları o neşeli anlara tutunarak biraz daha pozitif bakmaya başladılar hayata. Hikayede temel olarak biz bunu örmeye çalıştık aslında. Neşeyle de bitireceğiz hikayemizi. Biraz canınızı acıtacağız ama hikayemiz bittiğinde izleyiciler çok mutlu ve keyifle çıkacaklar buradan."
Konserin metin yazarı Şirin Aktemur da projede deprem sürecindeki dayanışmayı anlattıklarını belirtti.
Konserin anlatıcılığını üstelenen Elif Akkuş İnal ise konserde dinleyicilere umut vermek istediklerini kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in nişanı, cenazesinin düzenleneceği tarihe ertelendi. Şehidin babası Mehmet Gülen, acı haberi alırken, oğlunun düğününü yapacağı yerine cenazesini defnedeceğini söyledi. Şehit Gülen'in 13 yıllık memur olduğu ve 8 yıldır pilotluk yaptığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › 11 İlin Türküsü Konseri: Depremden etkilenen illere özel bir etkinlik - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?