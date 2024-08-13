Kültür Sanat

11. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı'na yoğun ilgi

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirildi. Bu sene 11.si düzenlenen çalıştaya yoğun ilgi gözlenirken, bir çok farklı ülkeden ressamın eseri çalıştayda sergilendi.

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen 11.Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı'na Ankara, Ordu, Eskişehir ve Trabzon'un yanısıra Güney Kore, ABD, Rusya, Kazakistan, Letonya ve Gürcistan'dan olmak üzere toplam 16 ressam katıldım sağladı.

Çalıştay ile ilgili değerlendirmede bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Burada yerli ve yabancı sanatçılarımız var. Üretmiş oldukları resimler burada. Sanatçılarımız 1 hafta Akçaabat'ta kaldılar ve bu sürede

hem şehrimizi gezme fırsatı buldular hem de canlı performanslarıyla birlikte muhteşem eserler ortaya çıkardılar. Ayrıca yüzlerce çocuğumuz buradaki atölye etkinliğinde ressamlarımız ile birlikte resim yapma imkanı buldu. Katılım sağlayan sanatçılarımıza, emek harcayan çalışanlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Şehrimizde şu anda inşaatı devam eden ve proje ve altyapısı kurulan iki adet müzemiz var. Bir tanesi eski merkez ilköğretimin dönüşümüyle beraber müzeye dönüşecek. Ayrıca ilçemizde bir kültür merkezimiz var; buradaki bazı salonları resim müzesi olarak değerlendirebiliriz. Bu sene 11.sini düzenlemiş olduğumuz bu çalıştayımızdan çıkan tabloların sergileneceği bir müzemiz olacak. Bunun müjdesini buradan vermek istiyorum" dedi.

Çalıştaya Trabzon'dan katılım sağlayan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Serdar Yılmaz, "Resim çalışmalarımı, spor, siyaset ve sanat üzerine yapıyorum. Paris Olimpiyatları'nda yarışan sporcumuz Yusuf Dikeç dünyada büyük bir üne ulaştı. Bir çok farklı ülke adına yarışan sporcu ise onun ikonik hale gelen hareketini taklit etti. Ben de çalışmama onu taşımak istedim. Çalışmaya ayrıca takım arkadaşı olan Şevval İlayda Tarhan'ı da eklemek istedim. Ülkemiz adına yarışan başka bir sporcu kardeşimiz olan Ersu Şaşma'yı ve İsveç adına sırıkla atlamada şampiyon olan ve Yusuf Dikeç'in hareketini yapan Armand Duplantis'i de kompozisyona ekleyerek bir çalışma yapmak istedim. Umarım kalıcı olur" diye konuştu.