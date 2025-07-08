15 Temmuz Direniş Sahnesi Etkinlik Programı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

15 Temmuz Direniş Sahnesi Etkinlik Programı İstanbul'da düzenlendi

15 Temmuz Direniş Sahnesi Etkinlik Programı İstanbul\'da düzenlendi
08.07.2025 20:09
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 15 Temmuz Derneği'nin hayata geçirdiği '15 Temmuz Direniş Sahnesi Etkinlik Programı' İstanbul Atlas Sineması'nda düzenlendi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 15 Temmuz Derneği'nin hayata geçirdiği '15 Temmuz Direniş Sahnesi Etkinlik Programı' İstanbul Atlas Sineması'nda düzenlendi. Programda "Sıfır Noktasından (From Ground Zero)" filmi beyaz perdeye yansıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle 15 Temmuz Derneği tarafından '15 Temmuz Direniş Sahnesi' etkinlikleri düzenlendi. '15 Temmuz Destanı' isimli belgeselin izlenmesi ile başlayan programda, Filistinli yapımcı ve sanat yönetmeni Hanna Atallah ile söyleşi gerçekleştirildi. Programda daha sonra Filistin'de yaşanan soykırımı anlatan 'Sıfır Noktasından(From ground zero)' isimli film izleyicilerle buluştu. Filistinli yönetmen ve yapımcı Rashed Masharawi'nin yapımcılığında hayata geçirilen 'Sıfır Noktasından' filmi, Gazze'de soykırım devam ederken 22 genç sinemacının çektiği kısa filmlerden oluşuyor. Film aynı zamanda Gazze'de çekilen son film olma özelliğini de taşıyor. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MİLLETİMİZİN FERASETİ 15 TEMMUZ'U DİĞER DARBELERDEN FARKLI KILDI'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Üzerinden 9 sene geçmesine rağmen hepimizin kimi zaman hatırladığı, kimi zaman unuttuğu olaylar var. Bu kendi özel hayatımızda da böyle. Bunun sinemaya aktarılması ya da sinemadaki buna benzer olaylarla o günü hatırlamamız, gelecekte olabilecek tehlikelere karşı yeni nesilleri daha duyarlı hale getirmiş olur. Bu ne demek? Şu demek. Türkiye kuruluş itibariyle birçok müdahaleyle karşılaştı. Darbeler oldu müdahaleler oldu ve 15 Temmuz'a kadar da vatandaşın, milletimizin bu darbelere karşı bir direnci olmadı. Aslında 15 Temmuz yapılırken de düşünülürken de bunu kendi aralarında konuştuklarında üç aşağı beş yukarı bunu anlattılar. Sonraki dönemlerde bunu gördük. Cumhurbaşkanımızın cesareti dirayeti, milletimizin feraseti 15 Temmuz'u diğer darbelerden farklı kıldı Ama ondan daha önemlisi şu 9 yıl önce 15 Temmuz olduğunda denildi ki bu darbenin ötesinde bir işgal planı. O zaman bazıları ya acaba öyle midir, değil midir? Nasıl işgal olacak? Diye düşünürken Bugün şunu gördük yakın coğrafyamızda a slında bir ülkenin işgal edilmesi ya da bir ülkenin herhangi bir müdahaleye açık olması tahmin ettiğimiz kadar da zor değilmiş. Bir problem olduğunda bir zafiyet olduğunda Bir iç karışıklık olduğunda bunu bahane ederek ülkelere müdahale edilebiliyor. Bunu da yaşayarak gördük. Başta 251 şehidimiz olmak üzere gazilerimizi seksen beş milyonun Bu mücadelede dik duran her bir ferdine bizler müteşekkiriz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat afiyetler diliyoruz. 15 Temmuz ruhunu sonsuza kadar yaşatmaya hep birlikte ant içtik inşallah. Allah fırsat verdikçe bu ruhu yaşatacağız. 15 Temmuz gibi tehlikelere karşı da hep birlikte duyarlı olacağız" dedi.

'FİLİSTİN SİNEMASI BİR DİRENİŞ ARACI'

Sıfır Noktasından (From Ground Zero) film yapımcısı Hanna Atallah ise, "Benim bu akşam burada ki rolüm Filistin sinemasına dair konuşacağım şeyler esasında Filistin sinemasının bir direniş aracı olması. Esasında Filistin sineması bir direniş sineması bizde Filistinli yapımcılar olarak sinema aracılığıyla direnişimizi ve hikayemizi anlatmaya çalışacağız. Direniş çok geniş bir kavram özellikle biz Filistinliler olarak bir işgal altında yaşıyoruz. O yüzden şuan Gazze'de bir soykırım savaşı var. Bu şartlarda bunun gölgesinde yaşıyoruz. Esasında bazı şeyler halk tarafından biliniyor olsa da biz Filistin olarak Filistin'de bazı televizyon kanalları ve yayın organları aracılığıyla bizim hikayemizin bilinçli bir şekilde tahrif edilmiş olmasından dolayı doğru hikayeyi sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 15 Temmuz Direniş Sahnesi Etkinlik Programı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika

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