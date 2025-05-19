19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu ve Ceylan Ertem Bursalı müzikseverlerle buluştu.
Osmangazi Belediyesinin Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikte, sahneye ilk olarak Antakya Medeniyetler Korosu çıktı.
Antakya Medeniyetler Korosu, farklı yörelere ait şarkı ve türküleri seslendirdi.
Ardından sahneye çıkan Ceylan Ertem, sevilen şarkılarını Bursalı müzikseverlerle birlikte söyledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › 19 Mayıs'ta Müzik Dolu Etkinlik - Son Dakika
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