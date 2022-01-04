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2'nci Yeditepe Bienali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

2'nci Yeditepe Bienali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi

04.01.2022 13:11

- 2'nci Yeditepe Bienali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "2'nci Yeditepe Bienali" 7 Ocak-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

- 2'nci Yeditepe Bienali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "2'nci Yeditepe Bienali" 7 Ocak-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

7 Ocak - 7 Mart tarihleri arasında 226 sanatçıya ait 282 eserle; Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Sanat Galerisi olmak üzere dört ayrı tarihi mekanda sanatseverleri ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle "Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı" temasıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Yeditepe Bienali'ne ilişkin detaylar, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise, 2'nci Yeditepe Bienali'nin açılış programının restorasyonu hala devam eden Süleymaniye İmareti'sinde olacağını belirtti.

" İstanbul'la özdeşleşmiş 4 önemli mekanda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacağız"

Covid-19 pandemisi nedeniyle bienalin bir yıl gecikmeli olarak yapıldığını söyleyen Başkan M. Ergün Turan: "Önemli kültür sanat etkinliğini bir yıl gecikmeli olarak nihayet İstanbul'lu sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bienale destek veren sanatçılarımız ve etkinlik kapsamında sergilenecek eserleri merakla bekleyen sanat dostları kadar, bizler de heyecanlıyız. 7 Ocak'tan -7 Mart'a kadar 2 ay boyunca yurt dışından ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden 226 sanatçımızı ağırlayacak; İstanbul'la özdeşleşmiş 4 önemli mekanda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacağız. Mekanlar klasikten çağdaş yorumlara kademeli olarak açılarak ilerleyecek. Bienalin ilk basamağında restorasyonu halen sürmekte olan Süleymaniye İmareti bulunuyor. Dolayısıyla açılış programımız burada olacak. Süleymaniye külliyesinin kuzeybatısında yer alan ve Darüzziyafe adıyla da bilinen bu muhteşem yapı, bir Mimar Sinan yadigarı. Restorasyonu sürmekte olan Süleymaniye İmareti klasik mimari sanatımızın özgün unsurlarını üzerinde taşıyan bir mekan. Günümüzde bir sanat etkinliğine ilham vermesi, farklı bir işlevde boy gösterecek olması bu bakımdan oldukça heyecan verici. Kare planlı revaklı avlusuyla, farklı büyüklüklerdeki mekanlarıyla, sadece bu bienalde değil, bundan sonraki sanat etkinliklerinde de Fatih'imize canlılık, renklilik kazandıracak" açıklamasında bulundu.

"Tüm eser ve mekanlar dijital ve 3 boyutlu olarak gezilebilecek"

Diğer iki önemli mekanlardan da bahseden Başkan Turan: "Nuruosmaniye Mahzen, büyüleyici atmosferiyle, bir önceki bienalin gözde mekanları arasındaydı. Mahzen, bu bienalde geleneksel sanat eğitimi almış sanatçıların, çağdaş sergileme yöntemlerine ev sahipliği yaparak sanatseverlere ilginç deneyimler yaşatacak. Bienalin diğer bir ayağını oluşturan Yedikule Hisarı ise, geleneksel sanatlarımızla çağdaş sanatın sergileme pratiklerini tartışmaya açacak yerleştirmelerle misafirlerini ağırlayacak. Yeri gelmişken belirtmemde yarar var, Yedikule Hisarı'nda da Fatih Belediyemiz kontrolünde, titizlikle sürdürülen bir restorasyon çalışması mevcut. Fetihle bütünleşmiş bu haşmetli yapıyı, bütün tarihi mirasıyla ayağa kaldırıp İstanbul'umuza fevkalade kıymetli bir kültür ve sanat mekanı armağan etmiş olacağız. Yeditepe Bienali'nin en genç noktasını ise Hizmet binamız dahilinde, Merkez Kütüphanemizle yan yana bulunan, Cam Küp Galeri oluşturacak. Burada, etkinliğe katılan tüm eser ve mekanlar dijital ve 3 boyutlu olarak gezilebilecek. Kıymetli basın mensupları, 2'nci Yeditepe Bienali'nin teması "Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı" olarak belirlendi. Aynı zamanda bu Bienal, gerek mottosunun içerdiği iddiayla, gerekse eserlerin zihinlerimizde oluşturduğu zengin çağrışımlar ve sergilenme tarzlarıyla, verimli sanatsal tartışmalara imkan sağlayacaktır. Başta küratörümüz Berkan Karpat olmak üzere, Fatih'imize yaraşan bu güzel sanat etkinliğinde emeği geçen bütün kurum ve kişileri canıgönülden kutluyor, İki ay sürecek bu sanat şölenine tüm İstanbullu sanatseverleri davet ediyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

2'nci Yeditepe Bienali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi
2'nci Yeditepe Bienali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi
2'nci Yeditepe Bienali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi

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Fatih Belediyesi, Fatih, Mart, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 2'nci Yeditepe Bienali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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