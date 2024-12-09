21. Devlet Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

21. Devlet Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

21. Devlet Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlarını açıkladı. 563 katılımcının 1338 fotoğrafını değerlendiren seçici kurul, ödül alan fotoğrafları ve sergilemeye değer görülen eserleri belirledi.

09.12.2024 12:32  Güncelleme: 12:35
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 21'incisi düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Türkiye'de fotoğraf üretimine katkı sağlayarak ülkemizin doğal güzellikleriyle kültürel mirasına dair görsel bellek oluşturmak amacıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada toplam 563 katılımcının 1338 fotoğrafı değerlendirildi. Özgünlükleri, teknik kalitesi, görsel etki ve tematik uyumları ile 35 fotoğraf yarışmanın seçici kurulunca ödüle layık görüldü. 'İnsan ve Yaşam' kategorisinde 3 başarı, 'Tabiat ve Doğal Hayat' kategorisinde 2 başarı ile 'Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler' kategorisinde de 3 başarı ödülünün sahipleri seçici kurul tarafından belirlendi. Yarışma sonucunda 'İnsan ve Yaşam' kategorisinde 9, 'Tabiat ve Doğal Hayat' kategorisinde 8, 'Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler' kategorisinde ise 10 fotoğraf sergilemeye değer görüldü" denildi.

Yarışmada ödüle layık görülen fotoğrafçılara toplam 225 bin lira para ödülü takdim edileceği belirtilen açıklamada, "Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Emre İkizler, Dilek Yurdakul, Reha Bilir, Doç. Dr. Savaş Onur Şen ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yer aldı. Yarışma sonuçlarına Bakanlığın 'http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor. Yarışmanın ödül töreni ile sergi açılışı ise aynı adresten daha sonra duyurulacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 21. Devlet Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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