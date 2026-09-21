23. Konya Mistik Müzik Festivali 99 semazenin sema ayiniyle açıldı - Son Dakika
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23. Konya Mistik Müzik Festivali 99 semazenin sema ayiniyle açıldı

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23. Konya Mistik Müzik Festivali 99 semazenin sema ayiniyle açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Mevlana Meydanı'nda 99 semazenin ayini şerif icrasıyla açıldı. Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.

23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılışı Mevlana Meydanı'nda, "Sema ya Sela Niyaz Mukabelesi" etkinliği ile yapıldı. Etkinlikte 99 semazen ayini şerif icra etti.

"Müziğin kalbinde insan" temasıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kültürpark Amfi Tiyatro'da da Ender Balkır "Akustik Türküler" konseri verdi.

Festivalin akşam programında ise Konya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Mehter Takımı, "Destansı Türküler" konseriyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 23. Konya Mistik Müzik Festivali 99 semazenin sema ayiniyle açıldı - Son Dakika
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