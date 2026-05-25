25.05.2026 10:44  Güncelleme: 10:49
Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 24. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 3 gün süren stantlar, sergiler, klasik müzik konseri ve Goran Bregoviç'in sahne aldığı etkinliklerle tamamlandı.

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 24. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi. 3 gün süren festival; stantlar, sergiler, ünlü sanatçıların konserleri ve renkli etkinliklerle son buldu.

Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 3 gün boyunca İskele bölgesinde gerçekleştirildi. Bu yıl "Kervan" temasıyla yapılan festivale, vatandaşlar ile kente ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi.

Kızılkule'de klasik müzik esintisi

Festivalin son gününde, 800. yılı kutlanan Kızılkule'de klasik müzik konseri gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğinde yapılan Tarihi Mekanlardan Yükselen Müzik Tınıları konserinde, kemanda Kate Vovk, piyanoda ise Natalie Barış sahne aldı. Ünlü eserleri kendilerine has yorumlarıyla sahneleyen ikili, katılımcıların beğenisini topladı.

Stantlara yoğun ilgi

Alanya İskelesi'nde kurulan kültür ve yeme-içme stantları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, birçok lezzeti deneyimleme imkanı bulurken, kent kültürüne özgü pek çok ürün sergilendi. Belediye Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın, Sadık Dizdaroğlu, Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak, meclis üyeleri ile birlikte alanı ziyaret etti.

Goran Bregoviç sahneye çıktı

Festival, Eski Belediye Binası arkasındaki konserlerle son buldu. İlk olarak DJ Gökhan Sakaltaş çıktı. Sevilen müzisyene Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, plaket takdim etti. Festivalin son konseri ise dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregoviç tarafından gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı, Balkan ezgilerinden oluşan geniş repertuvarı ile muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Alanı dolduran kalabalık efsane sanatçıyı canlı olarak dinleme fırsatı yakalarken, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın Goran Bregoviç'e hediye takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:19:46. #7.13#
