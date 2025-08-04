24. Ozanın Günü Bozcaada\'da Sona Erdi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde "24. Ozanın Günü ve Homeros Okuması" etkinliği, iki gün süren birbirinden farklı programlarla sona erdi.

Salhane'de "Anadolu'da Ozanlık Geleneği ve Homeros" söyleşisiyle başlayan etkinliğin açılışında gazeteci Haluk Şahin, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, ArkeoPera Yayınları'nın sahibi Nezih Başgelen, bu yılın ozanı Levent Yılmaz ile Japonya'dan misafir olarak katılan şair Yusuke Miyake konuşma yaptı.

İkinci gün sanatçı Sadık Gürbüz'ün gün doğumundaki bağlama resitalinde İlyada Destanı'ndan dizeler müzikle bir araya geldi.

Salhane'deki dinletinin ilk bölümünün ardından Türkçe, Yunanca, Fransızca ve Japonca olarak İlyada Destanı'ndan dizeler okundu.

Etkinliğin devamında Troya Tiyatro Topluluğu'nun "Mitos'un Çocukları Troyalılar" oyunu ilgiyle izlendi.

Sabah buluşmasının sonunda yeniden sahne alan Sadık Gürbüz, Anadolu'nun önemli halk ozanları Köroğlu, Karacaoğlan ve Dadaloğlu'ndan türküler seslendirdi.

Itırlı Bahçe'de devam eden etkinlikte, Japon şair Yusuke Miyake kendi şiirlerinden örnekler sundu, katılımcıların sorularını yanıtladı. Şair Nurduran Duran ve Haluk Şahin, de Yusuke Miyake'nin şiirlerinden bölümler okudu.

Buluşmanın sonunda Haluk Şahin'in, "adanın kadın ozanı" diye takdim ettiği Selda İlik, bağlama eşliğinde Anadolu türkülerinden oluşan dinleti sundu.