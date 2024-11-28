Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 6-20 Aralık'ta 24'üncü kez sanatseverlerle buluşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde klasik müzik ve cazın sevilen isimleri sahne alacak.
Festival, 6 Aralık'ta ünlü sanatçı Karsu'nun performansı ile başlayacak.
Festival öncesinde Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta gün boyu nostalji tramvayında Antalyalılara müzik ziyafeti sunacak.
Halkla iç içe gerçekleştirilecek etkinliğin renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.???????
Son Dakika › Kültür Sanat › 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Başlıyor - Son Dakika
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