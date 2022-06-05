26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali düzenlendi - Son Dakika
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26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali düzenlendi

05.06.2022 17:28

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde "26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" gerçekleştirildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde "26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" gerçekleştirildi.

Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde düzenlenen festival kapsamında ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı.

Toplam 50 boğanın yarıştığı ve heyecanlı anlara sahne olan güreşleri, yaklaşık 2 bin kişi izledi. Hayvan sahiplerinin de büyük heyecan yaşadığı güreşlerde, bazı boğaların hiç güreşmeden arenayı terk ettiği gözlendi.

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 100 bin lira ödül verildi.

Güreşleri izleyen Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere, boğa güreşlerinin, bölgenin kültürel bir faaliyeti olarak yaşatılması gerektiğini söyledi.

"Bu aslında boğaları barıştırma festivali. Bölgemiz için de çok önemlidir" ifadesini kullanan Çeber, geleceğini turizm üzerine inşa eden bölgenin etnografik ve kültürel değerlere sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Çeber, Kovid-19 sürecinde boğa yetiştiricileri ve boğa güreşi severlerin bu faaliyetleri özlediğini kaydederek, "Bu özlemin giderildiğine şahit oluyoruz. Herkes daha bir canlı. Yol boyunca sohbetler ettim. Herkes dört gözle bekliyormuş. Gayet mutlu oldum." diye konuştu.

Öte yandan festivale katılan dağcılar, alandaki kayalara asılı 70 metrekarelik Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Festivale, Çamlıhemşin Kaymakamı Hakan Öznay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve yöre halkının yanı sıra yabancı turistler de katıldı.

26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali düzenlendi
26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali düzenlendi
26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali düzenlendi
26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali düzenlendi
26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali düzenlendi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 26. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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