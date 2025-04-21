29 Yıldır Doğuma Tanıklık Eden Ebe - Son Dakika
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Kültür Sanat

29 Yıldır Doğuma Tanıklık Eden Ebe

29 Yıldır Doğuma Tanıklık Eden Ebe

Ebe Nuray Koçak Özdüzenciler, 29 yılda 10 bini aşkın bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oldu.

21.04.2025 12:25
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ebe Nuray Koçak Özdüzenciler, 29 yıldır annelerin evlatlarını kucağına aldığı en mutlu ana tanıklık ediyor.

Annesinin yönlendirmesiyle gittiği Tarsus Sağlık Meslek Lisesinden 1995'te mezun olan Özdüzenciler, bir sonraki yıl özel bir klinikte ebelik yapmaya başladı.

Özdüzenciler, kısa bir süre sonra kamu hizmetine atamasının gerçekleştiği Kilis Devlet Hastanesi'nde beş yıl görev yaptı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde lisans eğitimini de tamamlayıp kariyeri boyunca Bayburt, Aksaray ve Ankara ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanelerde çalışan Özdüzenciler, 2017'den bu yana görevini Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürüyor.

Özdüzenciler, 29 yıllık meslek hayatında 10 bini aşkın bebeğin dünyaya gözlerini açmasına tanıklık etti.

Annelerin bebekleriyle kucaklaştığı mutlu anlarında yanlarında olan Özdüzenciler, mesleğini gururla sürdürüyor.

"Annenin en zorlu sürecinden sonra en mutlu anına tanıklık ediyoruz"

Bir çocuk annesi Nuray Koçak Özdüzenciler, AA muhabirine, her doğumun kendine özel bir hikayesi olduğunu söyledi.

Annesi sayesinde hayatının en mutlu kararını verdiğini anlatan Özdüzenciler, "Unutamadığım çok anım var ama en güzelleri oğlumun arkadaşlarını doğurtmam oldu." dedi.

Özdüzenciler, doğum esnasında anne adayıyla beraber duygulandığını, çoğu zaman ağlama noktasına geldiğini belirtti.

Meslek hayatında 10 binden fazla doğuma girdiğini anlatan Özdüzenciler, "Zorlu süreç bittikten sonra sevinçli ve mutlu anı yaşıyoruz. Şimdiye kadar anne olan kişileri gördükçe yeri geliyor gülüyor, yeri geliyor ağlıyorsun çünkü yıllarca bebek beklemiş insanlar var, bebeğine kavuşuyor onun mutluluğunu yaşıyorsun." diye konuştu.

Deprem sürecinde gönüllü olarak görev aldı

Özdüzenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinden ardından ebe bir arkadaşıyla gönüllü olarak Hatay'a gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yıkılmış bir hastanede çok zorda olan gebelere yardımcı olmaya çalıştık, doğum gerçekleştirdik. Orada gerçekleştirdiğimiz doğum bize çok dokunmuştu çünkü imkansızlıklar içindeydik. Hasta gelince doğurtup tekrar arabasına göndermek zorunda kaldık. Lohusalık sürecini bile yaşayamamış bir hastaydı. Bunlar bizi çok etkiledi. Hatay'da 3 doğuma tanıklık ettik. Halen aklımıza geldikçe ağlıyoruz."

Özdüzenciler, ebeliğin severek yapılabilecek bir iş olduğunu ifade ederek, meslektaşlarının Ebeler Haftası'nı kutladı.

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Kaynak: AA

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