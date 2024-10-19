3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Devam Ediyor

3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Devam Ediyor

Adana'daki fuarda katılım arttı, tespih kültürüne ilgi yoğun. Yurt dışından birçok misafir var.

19.10.2024 17:46
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Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Tespih ustası Abdulkadir Bal, AA muhabirine, hafta sonu fuara katılımın arttığını söyledi.

Her yıl fuara katıldığını belirten Bal, "Bu sene katılım geçen yıllara göre çok daha iyi. İnsanlar artık tespihin bir kültür olduğunu fark etti. İnsanların da tespihe olan ilgisi hoşumuza gidiyor ve işimizi daha da aşkla, sevgiyle yapmamıza vesile oluyor. Çoğu insan şehir dışından geliyor." diye konuştu.

"Sadece Türkiye değil dünyanın en büyük fuarı haline geldi"

Yaklaşık 10 yıldır tespih ustalığı yapan Mahsum Aslan da fuarda diğer ustalarla tanışma fırsatı buldukları için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yurt dışından çok fazla katılım olduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye değil, dünyanın en büyük fuarı haline geldi. Hollanda, Fransa, Dubai ve Katar'dan ağırladığımız misafirlerimiz oldu. Çok çeşitli bir fuar içerisindeyiz. Tesbihlerin hepsi birbirinden zengin ve muazzam ürünler. Bu işe gönül vermiş insanların katılımıyla bayağı kalabalık bir fuar haline geldi. Fuarın tespih kültürüne katkısı haddinden fazla oldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Devam Ediyor - Son Dakika

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